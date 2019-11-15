鋪路弊案產官學勾結 檢察官一口氣起訴3人

檢察官認為，台灣道路為何總是無法平整，懷疑很多工程都是產官學勾結導致。（記者王捷攝）

2019-11-15 21:30:09

〔記者王捷／台南報導〕很多民眾好奇，為何台灣的道路不像日本道路平整，懷疑是台灣技術是否跟不上日本？但檢察官認為，恐怕是產官學互相勾結導致。檢方一年前追查發現，攬下中央道路工程的承包商，明知道鋪路材料檢體抗壓度不夠高未通過實驗室檢測，因此夠過實驗室購買假檢體過關，而負責監督的營建署營造也未盡責，未在場監督就蓋章通過檢測，檢方對三方人等依偽造文書、詐欺提起公訴。

大約在一年多年，檢方從一件案子中延伸發現，台南一間專門標政府工程的承包商，標下營建署外環道路工程，為了要符合營建署標準，承包商必須將鋪路材料經養護後28天，才能送到經過TAF認證的實驗室做壓力檢測，道路才不會因為抗壓強度不夠高，導致道路很快出現龜裂、凹洞，且整個過程營建署的建造都要一旁監督，才能確保道路品質。

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但去年承包商的檢體在送檢時，未通過壓力測驗，如果要再準備下一個檢體就要再拖28天，趕不上工期，這時實驗室向承包商透露，有管道能買到「一定會過」的檢體，在實驗室人員的幫助下，以一顆試體300元的代價，買了10顆檢體，實驗室在開出假報告，監造不僅未在場監督，也未仔細審核報告蓋章驗收，通過6萬多的工程款給承包商。

檢方認為，承包商與實驗室涉嫌偽造文書與詐欺，而監造未盡監督責任，不但沒有在場監督培養檢體、實驗的過程，還蓋瞎章通過工程款，涉嫌偽造文書，檢方全都提起公訴，這一件產官學互相勾結的案子恐怕不在少數，能動手腳的地方太多，這可能就是台灣道路為何不久就凹陷、龜裂原因。

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