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瘋傳虐童影片來自巴西 竹市警方：勿再轉傳、影射

網路及社群瘋傳一則兒虐影片，新竹市警方查證後確認影片來自巴西，施虐者已被逮捕，受虐童也被送醫救治，籲民眾勿轉傳或影射，以免觸法。（記者洪美秀翻攝）

網路及社群瘋傳一則兒虐影片，新竹市警方查證後確認影片來自巴西，施虐者已被逮捕，受虐童也被送醫救治，籲民眾勿轉傳或影射，以免觸法。（記者洪美秀翻攝）

2019-11-15 17:55:56

［記者洪美秀／新竹報導］近期有網友在LINE等社群瘋傳一段長達近3分鐘的兒虐影片，還留言「這誰家的孩子請轉發，希望讓家人發現，自己的孩子正在被危險的虐待，並注意左腳有此刺青的外勞」等語，新竹市警察局婦幼隊說，經查證，影片發生在巴西首府，並非在台灣，施虐者也已被警方逮捕，呼籲民眾勿再轉傳或影射。

影片中，女子不斷在床墊上踩踏著年約2到3歲的女童，甚至坐壓在她頭上，女童無力反抗，只能不斷哭泣，讓人揪心及痛心，影片不斷被瘋傳。新竹市警察局婦幼隊與刑警大隊科技犯罪偵查隊、外事科獲悉後，組成專案小組追查發現，影片也在美國、馬來西亞等地流傳，但案件發生在巴西，涉嫌虐童的女嫌犯已遭到逮捕，受虐女童也已送往醫院。

警方強調，由於部分錯誤訊息容易造成不當影射，或很可能被編修成謠言，提醒民眾若收到類此虐童影片訊息，應先查證或主動通報，不要在社群或通訊軟體轉傳，若散播分享，自身個資也可能遭到盜用，且影片流傳可能涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法第69條第3項規定，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式，揭示有關受到身心虐待之兒童之姓名及其他足以識別身分之資訊，以防止侵害兒童權利。

民眾若知有疑似受虐兒少，可撥打24小時保護專線「113」通報，警方將協助查證與處理。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

，新竹市警方查證後確認影片來自巴西。（記者洪美秀翻攝）

，新竹市警方查證後確認影片來自巴西。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警方查證確認影片來自巴西，施虐者已被逮捕，受虐童也被送醫救治，籲民眾勿轉傳或影射，以免觸法。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警方查證確認影片來自巴西，施虐者已被逮捕，受虐童也被送醫救治，籲民眾勿轉傳或影射，以免觸法。（記者洪美秀翻攝）

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