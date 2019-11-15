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騙女「海底輪」堵住 色按摩師趁機性侵

女子小蘭（化名）為了治療腰傷，從宮廟李姓義工口中，打聽得知林姓男按摩師很厲害，且為人正派，不料羊入虎口，林男瞎掰自己像電影「綠色奇蹟」的死囚角色一樣，有轉移疾病能力，且她的「海底輪（指下體）」堵住，趁推拿時搓揉她胸部及下體，性侵得逞；新北地院審理後依強制性交等罪，判林男6年徒刑，圖與新聞事件無關。（示意圖）

女子小蘭（化名）為了治療腰傷，從宮廟李姓義工口中，打聽得知林姓男按摩師很厲害，且為人正派，不料羊入虎口，林男瞎掰自己像電影「綠色奇蹟」的死囚角色一樣，有轉移疾病能力，且她的「海底輪（指下體）」堵住，趁推拿時搓揉她胸部及下體，性侵得逞；新北地院審理後依強制性交等罪，判林男6年徒刑，圖與新聞事件無關。（示意圖）

2019-11-15 15:00:18

［記者王定傳／新北報導］女子小蘭（化名）為了治療腰傷，從宮廟李姓義工口中，打聽得知林姓男按摩師很厲害，且為人正派，不料羊入虎口，林男瞎掰自己像電影「綠色奇蹟」的死囚角色一樣，有轉移疾病能力，且她的「海底輪（指下體）」堵住，趁推拿時搓揉她胸部及下體，性侵得逞；新北地院審理後依強制性交等罪，判林男6年徒刑。

檢警調查，小蘭因車禍造成腰椎受傷，行動不便，尋求民俗療法。

2015年間，小蘭透過宮廟師兄找上林男推拿；林男瞎掰自己像電影「綠色奇蹟」中死囚角色一樣，能感應到身上不好的東西，透過能量療法移轉到自己身上後，再吐出來，小蘭信以為真，使林男名義上替小蘭治療乳房纖維囊腫，實則搓揉胸部猥褻。

林男還說小蘭海底輪堵住不通，必須活化，否則會生病，以此搓揉她的下體；小蘭雖有疑問，但因宮廟師兄說林男為人正派，因而相信可以治療她疾病，繼續接受推拿。

不料，2016年10月25日，林男趁推拿時要小蘭：「閉眼想像自己像藥師佛發光的樣子」，隨即脫去她褲子，性侵得逞；小蘭驚覺不是治療，報警處理。

林男否認犯案，但合議庭不採信，因為全案有被害者指述及LINE對話、社工等證人證述、醫院鑑定可佐證，判定有罪，判處林男6年徒刑，可上訴。

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