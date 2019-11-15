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首頁　>　社會

潤寅案延燒擴大 檢調今第8波搜索約談潤寅財會等8人

潤寅實業詐貸案持續延燒，北檢今發動第8波行動，兵分14路搜索及約談潤寅陳姓業務助理等7名財會人員，另傳喚1名證人，全案朝違反銀行法及偽造文書方向偵辦。（資料照）

潤寅實業詐貸案持續延燒，北檢今發動第8波行動，兵分14路搜索及約談潤寅陳姓業務助理等7名財會人員，另傳喚1名證人，全案朝違反銀行法及偽造文書方向偵辦。（資料照）

2019-11-15 14:45:39

〔記者錢利忠／台北報導〕潤寅實業詐貸案持續延燒，檢調懷疑上市公司中國人造纖維（1718）副總經理劉永達，配合潤寅製造假交易並收回扣，前天才發動第7波搜索並約談劉男，訊後聲押劉男獲准；北檢今發動第8波行動，兵分14路搜索及約談潤寅陳姓業務助理等7名財會人員，另傳喚1名證人，全案朝違反銀行法及偽造文書方向偵辦。

檢調於本月1日、3日，2度搜索中纖，過濾資料後前天第3度搜索中纖。中纖則發布重大訊息，證實公司因潤寅詐貸案遭搜索，聲明是員工個人行為。

潤寅被控在中國等境外設立多家紙上公司，自2011年開始，透過假交易及複雜的轉投資，欺騙14家銀行詐貸逾百億元，後來負責人楊文虎夫婦潛逃海外，銀行驚覺受騙報案。

檢調追查，中纖副總劉永達與在押的營業部主任黃俊義，涉配合楊文虎妻子王音之製造假交易，謊稱是真實交易，導致銀行陷入錯誤陸續核貸。據悉，潤寅與中纖配合的詐貸金額約17億元。

今年6月被通緝的楊文虎夫婦，他們的女兒楊宇晨涉嫌替父母洗錢，9月間企圖搭機離境時遭逮捕收押，檢方已向法院聲請將她延押2個月；全案目前有20人在押中。

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