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首頁　>　社會

退警嗆攻佔政院未被法辦 台聯控北市警局長瀆職

台聯前立委周倪安（左），今到北檢按鈴告發北市警局長陳嘉昌涉嫌瀆職。（記者錢利忠攝）

台聯前立委周倪安（左），今到北檢按鈴告發北市警局長陳嘉昌涉嫌瀆職。（記者錢利忠攝）

2019-11-15 14:35:12

〔記者錢利忠／台北報導〕中華民國退休警察協會不滿台北地院認定台北市警局應就「324行政院暴力驅離事件」負起國賠責任，判決前台聯立委周倪安在內等14人，共獲賠111萬1570元，退警協會前天為此號召退休員警與民眾到北院及政院前抗議；台聯及周倪安質疑北市警縱容退警，未逮捕滋事份子，今向台北地檢署告發北市警局長陳嘉昌瀆職。

周倪安今表示，324當晚包括她及許多學生在現場和平靜坐，籲請警方勿暴力驅離，卻遭毆打受傷，經過5年多才得到法院判決警方須國賠的遲來正義，若以警方經3次舉牌警告無效就得強制驅離的標準，1112退警的非法集會及衝撞政院，警方為何沒進行強制驅離，警方執法難道面對老長官、學長姐就轉彎？

北院先前曾就國賠案回應，指民眾若不服判決提出陳情，法院會依程序處理，而當事人可以依法上訴。裁判的張姓法官則透過法院表示不予回應。

退警協會總會長耿繼文當天到北院抗議後，領軍轉往行政院，宣稱要攻佔行政院，因警方早已架設3層拒馬戒備，攻佔政院行動最後失敗收場，但過程中一度爆發警民推擠，耿最後「象徵性」坐上護欄，並進入行政院遞交陳情書，群眾即陸續散去。行政院則稱尊重多元意見的表達。

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