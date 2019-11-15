魏應充突然暫緩發監 這樣做可望減少刑期

頂新前董事長魏應充。（記者王藝菘攝）

2019-11-15 13:04:08

〔記者吳政峰／台北報導〕頂新前董事長魏應充因調和油案被判2年徒刑，去年底才假釋出獄，日前又因劣油案被判刑5年9月確定，原定今日發監執行，未料魏應充準時赴台北地檢署報到，彰化地檢署卻臨時通知受託執行的北檢「暫緩執行」，理由是與調和油案的定應執行刑裁定還沒下來。而根據往例，數罪併罰的刑期通常會少幾個月，魏應充有機會減少蹲苦牢的天數。

刑法規定「裁判確定前犯數罪者，併合處罰之」，調和油案和劣油案依法可併罰，魏應充只要向彰檢請求兩案定應執行刑，彰檢就會向台中高分院聲請，惟台中高分院的裁定尚未下來，魏應充確實可暫緩發監。

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依據慣例，數罪併罰的定應執行刑通常會少於總刑期，以魏應充為例，調和油案被判2年、劣油案被判5年9月，合併的總刑期為7年9月，法官裁定應執行刑期時，通常會低於7年9月，但不能低於5年9月，換言之，魏應充可望受惠於數罪併罰制度而減少刑期。

此外，由於魏應充前因調和油案入監服刑，在八德外役監中獲得累進處遇第一級，亦即受刑人的最高等級，服刑16日可抵30日，縮刑速度快，本次與劣油案一同定應執行刑後，入監可移轉延續之前的累進處遇分數，有利縮刑與假釋。

魏應充尚有45罪被最高法院發回台中高分院更審，另有1罪因一審漏判，不在上訴二審範圍，二審卻判有罪，最高院認為程序違法，直接撤銷未發回，需由一審進行補充判決。

頂新集團委任律師余明賢日前質疑檢方辦案有多項違失，最高法院卻視而不見，將在最短時間內聲請再審及非常上訴。

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