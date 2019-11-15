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中打抓到「大隻山老鼠」！近6公噸林木疑用砂石車盜運

中打警方查扣的一級木木塊。（記者張瑞楨翻攝）

中打警方查扣的一級木木塊。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-15 11:16:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕林務局官員睡著了？刑事警察局中部打擊犯罪中心（中打），本月13日查獲近年中部地區最大的山老鼠集團，共計查獲市價超過600萬元，包括盜伐中橫公路、北橫公路的紅檜、牛樟、肖楠、扁柏等一級木將近6公噸，逮捕主嫌謝國良（48歲）等6名「鼠輩」，另中打甚感怪異的是，這些高價木體積龐大，最長的紅檜甚至長度超過5公尺，中橫與北橫道路狹小，又有林務局管制站，如何將林木盜運下山？警方懷疑是用合法疏浚砂石車，夾帶林木下山，但這部分仍須調查釐清。

中打偵查第六大隊第一隊監控半年，上月下旬至本月13日，由苗栗地檢署檢察官石東超指揮，陸續執行拘提與搜索，逮捕主嫌謝國良等6人，謝嫌本人在苗栗縣卓蘭鎮開設藝品店，另於劉姓嫌犯（46歲）位於苗栗縣三義鄉的加工廠，查扣林木一批，在張姓嫌犯位於烏日的農地，查獲用來培養牛樟芝的牛樟木塊一批，查扣的木材重量總計5595公斤，包括紅檜1810公斤、扁柏1063公斤。肖楠木814公斤，牛樟木1860公斤，部分林木已經加工為藝品，最大的一支紅檜木，長度逾5公尺，直徑達1公尺。

警方調查，主嫌謝國良有林木的專業知識，能辨識高價林木，他涉嫌教唆不詳山老鼠，到北橫拉拉山、中橫谷關至德基水庫的沿途林木，盜砍貴重林木，再把木塊藏在山區，趁天候差等機會盜運下山，至於山老鼠如何突破林務局的管制站？這部分仍須釐清，中打懷疑，因當地都有疏浚工程，有可能是用合法砂石車夾帶，把木塊放在車斗內，覆蓋砂石載運下山，但這項研判仍須查證。

謝嫌等6人對於林木來源，都是避重就輕，另外，台灣近年出現聘僱逃逸的移工（外勞），到山上盜砍或搬運林木的歪風，謝嫌是否也是聘僱移工盜伐，謝嫌都三緘其口，警方依違反森林法與竊盜罪嫌移送苗栗地檢署，主嫌6人分別以5萬、3萬元不等交保。

中打在劉嫌位於三義的工廠內查扣林木，圖在切割的扁柏。（記者張瑞楨翻攝）

中打在劉嫌位於三義的工廠內查扣林木，圖在切割的扁柏。（記者張瑞楨翻攝）

警方查獲已經加工的肖楠木塊。（記者張瑞楨翻攝）

警方查獲已經加工的肖楠木塊。（記者張瑞楨翻攝）

中打警方查扣的林木中，體積最大的是圖上的檜木，直徑達1公尺，長度超過5公尺。（記者張瑞楨翻攝）

中打警方查扣的林木中，體積最大的是圖上的檜木，直徑達1公尺，長度超過5公尺。（記者張瑞楨翻攝）

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