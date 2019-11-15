瞞天過海挪用中影7.5億 莊婉均更二審加刑7年11年

前中影公司副董事長莊婉均，被控挪用公司近7億5千萬元。高等法院更二審宣判，認定構成違反銀行法、偽造文書等5罪，各判刑4月至1年10月，合計7年11月，其中4月可易科罰金。可上訴。（資料照）

2019-11-15 10:26:40

〔記者張文川／台北報導〕前中影公司副董事長莊婉均，13年前利用時任中影董事長蔡正元出國等機會，以土地開發基金、購買辦公大樓等理由，陸續挪用公司7億5000萬元，被控14項罪名，其中7罪已於前年10月被判8年6月定讞並發監，另7罪撤銷發回，高等法院更二審今宣判，認定構成違反銀行法、偽造文書等5罪，各判刑4月至1年10月，合計7年11月，其中4月可易科罰金。可上訴。

最高法院前年10月將7件偽造有價證券、偽造文書等罪，判刑8年半確定，其中9月可易科罰金，同年10月23日入獄服刑，今判的各罪刑期各自獨立，未合併判刑，將待更二審未來也定讞後，由法院另定應執行刑期。

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莊婉均今更二審判決的各罪，是因最高法院認為更一審沒調查清楚莊偽造財務報表的犯行，也沒釐清她涉犯業務侵占和詐欺取財罪之間的關係，對於多次偽造單據提款犯行，也沒查清楚「牽連關係和連續犯的先後順序」，因此撤銷發回更審。

檢調起訴指控，莊婉均2006年5月8日起擔任中影副董事長，到同年9月間，趁當時董事長蔡正元經常出國，利用保管公司大小章的機會，以投資開發案名義，陸續由公司支付土地開發基金、顧問費、預付土地款等，共挪用中影資金7億4932萬餘元，台北地檢署2010年提起公訴。

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