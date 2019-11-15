為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

魏應充今發監 球星張泰山等40味全龍隊員送行

頂新前董事長魏應充發監執行。（記者王藝菘攝）

頂新前董事長魏應充發監執行。（記者王藝菘攝）

2019-11-15 10:20:17

〔記者黃捷／台北報導〕頂新公司從越南進口飼料油，製成香豬油賣給國人食用，前董事長魏應充本月6日遭判刑5年9月徒刑定讞，台北地檢署今發監。魏上午10點準時報到，與球星張泰山、味全龍領隊吳德威、總教練葉君璋等人擁抱後才步入地檢署。

現場有近40名員工及味全龍隊員到場送行，眾人9點多就聚集在北檢外舉牌，表達對魏應充的不捨，魏進入北檢時，群眾也大喊「董事長加油！」魏則是雙手合十回應眾人的聲援。

頂新飼料油案一審彰化地院判魏應充無罪，二審台中高分院改依違反食安法、詐欺等罪判刑15年，全案上訴三審，最高院本月6日對其中26罪駁回上訴定讞，7件販賣假冒食品罪不得易科罰金，刑期分別為1年6月、8月、2件11月、3件7月，總共5年9月徒刑，另19罪因刑期為6月以下，可易科罰金。

除了已定讞的26罪，魏應充尚有45罪被最高院發回台中高分院更審，另有1罪因一審漏判，不在上訴二審範圍，二審卻判有罪，最高院認為程序違法，直接撤銷未發回，需由一審進行補充判決。

針對此判決，頂新集團委任律師余明賢日前質疑檢方辦案有多項違失，最高法院卻視而不見，收到判決書後將在最短時間內聲請再審，另對於案中多項違背法令之處，也將聲請非常上訴。

頂新公司從越南進口飼料油，製成香豬油賣給國人食用，前董事長魏應充本月6日遭判刑5年9月徒刑定讞，台北地檢署今發監。魏上午10點準時報到，與球星張泰山、味全龍領隊吳德威、總教練葉君璋等人擁抱後才步入地檢署。（記者黃捷攝）

頂新公司從越南進口飼料油，製成香豬油賣給國人食用，前董事長魏應充本月6日遭判刑5年9月徒刑定讞，台北地檢署今發監。魏上午10點準時報到，與球星張泰山、味全龍領隊吳德威、總教練葉君璋等人擁抱後才步入地檢署。（記者黃捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
頂新案7罪判5年9月確定 魏應充11/15發監執行
2019-11-11 16:18

頂新案7罪判5年9月確定 魏應充11/15發監執行
揭開頂新劣油案黑幕 背後功臣是這群人！
2018-04-28 12:00

揭開頂新劣油案黑幕 背後功臣是這群人！
2019央北房市黑馬 正式誕生

2019央北房市黑馬 正式誕生
頂新案辯論終結 定4月27日宣判
2017-12-29 19:54

頂新案辯論終結 定4月27日宣判
還沒結束！ 頂新相關訴訟 5件還在打
2017-04-27 21:02

還沒結束！ 頂新相關訴訟 5件還在打
粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場

粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播