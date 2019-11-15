魏應充今發監 球星張泰山等40味全龍隊員送行

頂新前董事長魏應充發監執行。（記者王藝菘攝）

2019-11-15 10:20:17

〔記者黃捷／台北報導〕頂新公司從越南進口飼料油，製成香豬油賣給國人食用，前董事長魏應充本月6日遭判刑5年9月徒刑定讞，台北地檢署今發監。魏上午10點準時報到，與球星張泰山、味全龍領隊吳德威、總教練葉君璋等人擁抱後才步入地檢署。

現場有近40名員工及味全龍隊員到場送行，眾人9點多就聚集在北檢外舉牌，表達對魏應充的不捨，魏進入北檢時，群眾也大喊「董事長加油！」魏則是雙手合十回應眾人的聲援。

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頂新飼料油案一審彰化地院判魏應充無罪，二審台中高分院改依違反食安法、詐欺等罪判刑15年，全案上訴三審，最高院本月6日對其中26罪駁回上訴定讞，7件販賣假冒食品罪不得易科罰金，刑期分別為1年6月、8月、2件11月、3件7月，總共5年9月徒刑，另19罪因刑期為6月以下，可易科罰金。

除了已定讞的26罪，魏應充尚有45罪被最高院發回台中高分院更審，另有1罪因一審漏判，不在上訴二審範圍，二審卻判有罪，最高院認為程序違法，直接撤銷未發回，需由一審進行補充判決。

針對此判決，頂新集團委任律師余明賢日前質疑檢方辦案有多項違失，最高法院卻視而不見，收到判決書後將在最短時間內聲請再審，另對於案中多項違背法令之處，也將聲請非常上訴。

頂新公司從越南進口飼料油，製成香豬油賣給國人食用，前董事長魏應充本月6日遭判刑5年9月徒刑定讞，台北地檢署今發監。魏上午10點準時報到，與球星張泰山、味全龍領隊吳德威、總教練葉君璋等人擁抱後才步入地檢署。（記者黃捷攝）

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