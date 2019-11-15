心情不好也不能到警局飆罵警察 婦人自找麻煩挨告

2019-11-15 10:01:06

〔記者楊政郡／台中報導〕56歲陳姓婦人酒後心情不佳，跑到中市三分局東區分駐所無故咆哮，員警安撫勸阻，她變本加厲「你老母去澄清醫院，報應啊」、「你東區流氓」等，又朝員警吐兩次口水，當場就被逮捕移送，檢方依妨害公務起訴。

起訴書指出，陳婦有多次竊盜前科，2014年9月服刑出獄，但生活不如意，今年9月17日晚間酒後心情不佳，走進東區分駐所在大廳就無故咆哮，也不知道誰得罪她，林姓員警出面勸阻、安撫多次，反而被她吐口水，而且大小聲罵不斷，怒罵「你老母去澄清醫院，報應啊」、「不要臉的東西，呸」，吐完口水後又繼續罵「你東區流氓」、「你是兄弟喔」、「不要臉」，又繼續朝員警吐口水。

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曾有不少流浪漢或醉漢到警局內咆哮，但大部分聲音小一點員警均不予理會，自己罵累了在一旁休息，休息夠了自然就走了，但現在所內員警幾乎都有配戴密錄器，過程都被錄下來，而且陳婦屢勸不聽，已妨害到眾多員警執行公務，因此決定在警局內直接逮人，依妨害公務移送法辦。

她在接受檢察官偵訊時已經比較清醒，坦承犯行，表示後悔，她有前科且5年內再犯，構成累犯，被依妨害公務處刑並加重其刑。

警方指出，陳婦2年前也曾無故到東區分駐所，在大廳就三字經一連串罵人，也是屢勸不聽而被移送，當年已被判拘役55日定讞，陳婦還是明知故犯。

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