射箭協會涉圖利廠商70萬 國體大校長80萬交保

射箭協會爆圖利廠商，國立體育大學校長、協會副理事長邱炳坤遭檢調約談。（記者黃捷翻攝）

2019-11-15 09:36:12

〔記者黃捷／台北報導〕中華民國射箭協會前年辦理4項採購案，遭檢舉洩漏標案資料給廠商，影響投標公平性，圖利2廠商約70萬元，檢調昨搜索約談射箭協會副理事長、國立體育大學校長邱炳坤及涉案廠商等8名被告，檢察官複訊後，諭令邱80萬元交保，2人請回，其餘5人分別以10萬至20萬不等金額交保。

檢調調查，此次涉弊均為2017年的標案，分別為榮騰企業股份有限公司得標「世大運暨亞運反曲弓培訓計畫消耗性器材採購案」等3項，及運佳旅行社得標的「中華民國射箭協會辦理參加第十四屆世界青年暨第八屆世界青少年射箭錦標賽機票採購案」。

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據悉，射箭協會在公開招標後，邱炳坤等人涉嫌將標案資料洩漏給榮騰、運佳，讓兩間廠商事前得知底標金額等資訊，導致不公平的情事發生，4項標案中金額最高近300萬元，檢調粗估協會圖利廠商共約70萬元，至於協會是否有收佣金或回扣，仍待調查釐清。

台北地檢署昨指揮調查局高雄市調查處、北部及中部地區機動工作站，兵分4路至榮騰、運佳公司及邱炳坤住所搜索，並約談邱及廠商承辦人等8名被告，全案將朝圖利罪、違反政府採購法方向偵辦。

現為國體大校長的邱炳坤曾是射箭選手、奧運國手及國家隊教練，也曾任多起國際重要賽事的裁判，並積極承辦亞洲射箭錦標賽等國際賽事，大幅提升我國射箭運動水準及國際能見度，是台灣射箭運動的重要推手，前年更協助台北市政府遠出適當的運動項目，讓台灣得爭取到空前金牌數量。

另外，運佳旅行社在多起體壇弊案都能見其身影，運佳曾被揭露長期為運動賽事門票的總代理，承攬多件我國選手包機出國比賽的採購案，被外界質疑有違利益迴避原則。中華民國壘球協會去年辦理台灣女壘代表隊赴美訓練，也被查出涉嫌與運佳勾結，浮報70多萬元經費，今年4月才遭檢調搜索。

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