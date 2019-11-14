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桃市警局換購BMW警車 0至100公里加速僅需6.1秒

在桃園市議會支持下，桃園市政府警察局首度編列預算、投入1720萬元添購7輛高性能的BMW 530i警車。（記者魏瑾筠攝）

在桃園市議會支持下，桃園市政府警察局首度編列預算、投入1720萬元添購7輛高性能的BMW 530i警車。（記者魏瑾筠攝）

2019-11-14 21:41:14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府警察局今天在市警局前方停車場舉辦「新購警用車輛啟用典禮」，值得一提的是，在市議會支持下，這是市警局首度編列預算、投入1720萬元添購七輛高性能的BMW 530i警車，其中交通警察大隊配置3台、保安警察大隊配置2台，其餘2台則配置在刑事警察大隊。桃園市長鄭文燦今出席典禮表示，看警察用國產車追BMW，不論是緝捕或巡邏都「力有未逮」，如今添購BMW車款，盼能幫助警察在執勤上更加順利，並表明「若使用效果好會繼續增購」。

桃市警局指出，各縣市政府的警車均由警政署統一採購，此次市警局採購BMW警車，是因市議員蘇家明在市議會提案並獲市議會支持，總共編列1720萬元買進7輛BMW 530i，其中5輛作為警用巡邏車、2輛為偵防車，交大的車輛未來規劃用於特勤需求，包括總統、副總統維安勤務，而保大、刑大則分別用於巡邏、偵蒐工作。

桃市警局介紹，此次購入的BMW 530i，馬力較國產車來得強大且加速度較快，0至100公里加速僅須6.1秒，也比國道紅斑馬的BMW 520i快上1.7秒，不過市警局強調，此次添購的BMW 530i雖性能強大，但為了同仁及民眾安全，不鼓勵同仁街頭追逐。

另，桃市警局說，在警政署統一採買下，市警局也獲分配41輛三菱Outlander、5輛Toyota RAV4，以及1輛小型警備車，共47輛警用汽車，還有警用機車204輛，再加上市警局添購的7輛BMW，全市一口氣增加258輛警用汽、機車，已配發給轄內各單位，立即值勤。

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