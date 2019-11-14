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利用網路社群炒股 李杰集團13人起訴

股市名人李杰及2名女友及其友人等13人，涉嫌操控股價不法獲利近7千萬元。桃園地檢署近期偵結，認13人涉證交法罪嫌重大，予以起訴。（記者魏瑾筠攝）

股市名人李杰及2名女友及其友人等13人，涉嫌操控股價不法獲利近7千萬元。桃園地檢署近期偵結，認13人涉證交法罪嫌重大，予以起訴。（記者魏瑾筠攝）

2019-11-14 21:15:56

不到1年賺進7000萬

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕曾以筆名「月風」出版《我在房市賺一億》的34歲股市名人李杰，因富有股票投資、房產理財經驗，在臉書創立社團「富豪居」，吸引8萬多名粉絲，2016年3月起他涉嫌和2名女友及其友人共13人利用臉書、LINE社群鼓吹粉絲買進、賣出時間，操縱5家上市上櫃公司股價，不到一年時間，不法所得高達近7000萬元。桃園地檢署近期偵結，認13人涉犯證交法罪嫌重大，將他們起訴。

擁2女友 一起炒股

檢方調查，李男和35歲范姓女友及36歲方姓女友，還有友人等共13人，於2016年3月至隔年1月間，會一起在住處看盤、討論股票買賣，並鎖定5家股票上市上櫃公司，由李進一步在臉書或LINE推薦股票，營造交易熱絡假像，待股票上漲再高價賣出。

檢方查出，為了掌控成員下單買賣時間，且便於結算損益還成立「公桶」制度，李男等13人各出資數十萬至數百萬元，共集資近2700萬元作為下單買賣股票用途，在李的推薦下，13人在5家公司，總計獲利不法所得約6963萬餘元。

另，檢調還意外發現，李杰艷福不淺，擁有兩名女友的他，會輪流到女友住處住，也不忘帶上她們一起炒股獲利，全案調查偵結後，桃園地檢署認李男等13人涉犯證券交易法罪嫌重大，予以起訴。

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