分案霸凌》監院認證最高法院分案不公 院長鄭玉山：我願意承擔

監察院今公布最高法院分案制度調查報告，認定最高院分案制度有諸多缺失，最高法院院長鄭玉山坦承疏失，並表示自己願意承擔。（資料照）

2019-11-14 17:45:00

〔記者張文川／台北報導〕監察院今公布最高法院分案制度調查報告，認定最高院分案制度有諸多缺失，包括配套不周、人工作業異常、電腦系統缺陷等，違反法定法官原則，移請司法院督促改善，並對最高法院院長鄭玉山進行職務監督；鄭玉山下午回應，承認當時分案制度不完善，以致必須以人工輔助電腦分案，對於監察院調查的結果表示「我願意承擔」，但強調去年已完成電腦程式改革，全面落實電腦全自動隨機分案。

鄭玉山傍晚透過最高法院聲明指出，關於分案電腦程式邏輯之缺失，造成法官分案不均，「我未能及時察覺，是我做得不夠好的地方，而制度上的缺失，本質上應由擔任首長的我負責改正」，並稱最高法院已於去年進行並完成分案電腦程式的改進，訂定分案實施要點，並設置分案室，使電腦分案作業視覺化，完全可以公開透明，「本院絕無怠忽改革的情事。至於制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔。」

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最高法院表示，前年8月為了消化抗告、聲請案件，民庭法官會議決議由現有法官分掉千餘件抗、聲案件，但又受限於分案上限，以致於9月報到的新法官分到較多繁重案件，最高院承認疏失，當時沒有注意到此項決議會造成形同「指定分案」的情形；但去年3月開始全面修正電腦分案程式與邏輯，並持續除錯，至9月已經完全改善弊病，採行電腦隨機全自動分案，不會再發生如楊絮雲法官遭遇到連續分到重案的情況。

最高院指出，至於矚目案件的判斷，是由審查股書記官在收案時進行形式審查，須靠社會經驗與敏感度來判斷，例如幸福人壽的相關民事案件，一開始未判斷為矚目案件，因此未優先分案，以致拖了1年多才進入分案流程；而RCA公害求償案也是後來核退重分後，經法官會議討論才認定為矚目繁重案件，決議改採人工抽籤重新分案，並讓抽中的法官減少分案。

至於胡景彬案的分案，最高法院解釋，由於最高院規定每次分案時只分3件「2大袋以上」的繁複案件，因此每月只能分案6件，前年9月7日受理的胡景彬案有6大袋、341卷，但當時共有42件繁複案件等待分案，胡案才會直到11月6日才分案，並非故意拖延分案。

最高法院表示，電腦分案程式的分案邏輯從去年3月持續修正與檢討，直到去年9月終告大成；而監委認為鄭玉山消極應對、未積極配合、當時所發新聞稿避重就輕且與事實不符，最高院則回應認為監委有所誤會，一年多來最高院積極改善疏失，司法院資訊處也盡力協助，程式改善進程雖然耗時半年，但除錯須必要的處理時程，並非院方不積極。

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