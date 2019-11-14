台商夫婦地下匯兌逾120億 再押1共犯、查近百客戶金流

嘉義地檢署指揮台南市調處人員到桃園機場拘提從中國回台的地下匯兌集團彭姓男共犯，聲押獲准。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-14 18:24:57

〔記者王俊忠／台南報導〕嘉義地檢署偵辦吳承霖夫婦涉嫌從事兩岸地下匯兌案，13日指揮台南市調查處人員趁共犯彭姓男子從中國返台在桃園機場入境之際將他拘提到案，並向法院聲押獲准。據了解此案目前共羈押6人、通緝1人。檢調專案小組持續釐清犯案分工架構，傳喚近百位客戶、逐筆清查資金流向，期在12月中旬吳嫌羈押期滿前能夠依法起訴。

適逢明年正副總統及立委選舉，高檢署全力防堵境外資金影響選情，全面查察地下匯兌，經檢調追查，此案雖與選舉無關，但是專案上路以來查獲國內最大宗的地下匯兌案。

請繼續往下閱讀...

檢調於今年8月間將主嫌吳姓夫婦拘提到案，在吳妻位在娘家、嘉義縣大埔鄉住處查扣到2億元現金，當時清查約匯兌80億元，但依據拘提人數越來越多，比對更多帳戶資料，發現不法匯兌金額可能已達120億元，至少有40名台商委託吳承霖等人匯兌。

專案小組調查，吳姓夫婦赴中國申請人頭帳戶，委由成員將中國U盾（金鑰）帶回台灣，經測試可用，交由彭姓共犯從網路操作、進行地下匯兌。彭男供稱，在逃通緝中的黃嫌看上他的網路專才，花錢找他幫忙，依吳姓夫妻指示經由人頭帳戶轉帳，他僅負責網路操作，經手匯進匯出的金額數量很多，相關報表均由在逃的黃嫌回收，他只是奉命行事。

檢警專案小組已釐清吳姓夫婦等集團成員的分工架構，持續傳喚近百名客戶到案，勾勒案情全貌，全案已進入收尾階段。而吳嫌已被延長羈押一次，將於12月中旬羈押期滿，檢調專案小組希望趕在12月中旬前起訴此地下匯兌集團成員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法