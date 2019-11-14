分案霸凌》監委請司院監督鄭玉山 法官加碼要他辭職下台

台北地院法官林孟皇。（資料照）

2019-11-14 15:07:51

〔記者吳政峰／台北報導〕監委高涌誠、蔡崇義、陳師孟14日批評最高法院院長鄭玉山，指他在接受最高法院分案缺失調查期間，態度消極且避重就輕，核有違失，建請司法院對他發動職務監督；台北地院法官林孟皇更轟鄭玉山，如果還有一點風骨，就應該自行請辭下台。

林孟皇認為，該是對鄭玉山及司法院行政團隊問責的時候了，一個本該享有社會清譽、地位崇隆的最高法院院長，在面對監察委員這樣嚴厲的指控時，如果還有一點點風骨的話，就該自己請辭下台了。

請繼續往下閱讀...

林孟皇指出，長期以來，最高法院分案存有諸多缺失，2012年他與一群法官發起改革最高法院的連署活動，終於廢除保密分案，然而，最高法院並未根本檢討分案制度的各項問題，包括：配套不周、人工作業異常、電腦系統缺陷等，而這種分案違反法定法官原則所導致的分案不公，早已風風雨雨1年多，最高法院及司法院（職務監督機關）均不願坦承面對。

林孟皇表示，13日有法官同仁聽聞監察院14日將公布調查報告，表示：「這麼厲害，司法院、最高法院都查不出個所以然來，監察院竟然查出來了！」他回：「哪有那麼複雜」、「台灣的司法行政從來不願意誠實面對案件面對當事人，當然會查不出來！」

監委直指，鄭玉山對分案瑕疵與異常均知之甚詳，卻於本案調查期間消極應對，新聞稿甚至有避重就輕或與事實不符，核有違失。林孟皇強調，這正說明了「最高法院都查不出個所以然來」的真正緣由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法