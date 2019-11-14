分案霸凌》最高法院院長挨批消極 司法院說話了

監委高涌誠、蔡崇義、陳師孟14日公布最高法院分案缺失調查報告，批評院長鄭玉山在調查期間消極應對、避重就輕，核有違失，決議督促司法院對鄭玉山發動職務監督。（資料照）

2019-11-14 14:33:22

〔記者吳政峰／台北報導〕監委高涌誠、蔡崇義、陳師孟14日公布最高法院分案缺失調查報告，批評院長鄭玉山在調查期間消極應對、避重就輕，核有違失，決議督促司法院對鄭玉山發動職務監督。司法院對此回應，待收到調查報告全文，再研議該如何處置。

司法院指出，14日僅看到監委的新聞稿，尚未收到調查報告，將待收到後再行決定如何處理；司法院強調，院內本身亦針對本案進行調查，惟整個過程非常複雜，至今結果尚未出爐，最後的事實認定是否會和監委不同，目前不得而知。

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監委高涌誠、蔡崇義、陳師孟表示，本案歷經1年多調查，發現最高法院分案存有諸多缺失，包括配套不周，人工作業異常，電腦系統缺陷等，而以違反「法定法官原則」最為嚴重。

最高法院對外雖稱電腦分案，但監委發現，在「限量分案」制度下，需要很多人工事前作業配套，卻因配套不周全、人工作業異常，導致分案不公甚至違反法定法官原則，影響訴訟當事人權益及民眾對司法之信賴。

監委批評，鄭玉山對分案瑕疵與異常均知情，卻於本案調查期間未積極配合，反消極應對，所發布的新聞稿甚至避重就輕或與事實不符，核有違失，建請司法院督促改善並對鄭玉山進行職務監督。

監委依法僅有彈劾、糾正、糾舉權，若僅建請司法院發動職務監督，實質上並沒有強制力或拘束力，話雖如此，調查報告仍是監委行使調查權所得的結論，司法院原則上須尊重。

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