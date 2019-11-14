分案霸凌》楊絮雲要求回復名譽 否則不排除聲請國賠

高院庭長楊絮雲控訴借調最高法院法官時遭「分案霸凌」，監察院調查報告認定最高法院「分案不公」，楊絮雲及其夫婿、高院庭長周盈文發表4點聲明，要求對楊絮雲名譽受損應有適當處理，否則不排除聲請國賠。（資料照）

2019-11-14 14:13:13

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院庭長楊絮雲控訴借調最高法院法官時遭「分案霸凌」，監察院經1年多調查，今完成調查報告認定確有「分案不公」疏失，已違反「法定法官原則」，楊絮雲和丈夫、高院庭長周盈文均認為總算還她清白，並發表4點聲明，盼司法院應嚴格督促最高法院改進分案作業流程疏失，不應讓此事件再度發生，應對楊的名譽受損等方面有適當處理，否則不排除聲請國賠。

監委為調查最高法院有無「分案霸凌」情事，去年7月和今年7月曾兩度約詢周盈文、楊絮雲夫婦，由於最高法院仍堅稱確為電腦分案，並無分案不公，惹惱周、楊兩人，終於在今年8月12日打破沈默，公開召開記者會，楊還聲淚俱下細數11項證據，控訴最高法院對她分案霸凌，才以照料公婆為由，僅任職到今年5月21日即申請提前回任高院庭長，楊並表示「被惡整痛苦到曾希望自己睡著不要醒來，就不必再到最高法院那個恐怖的地方上班」，說著哭倒周盈文懷裡。

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針對監察院今日完成調查報告，指最高法院分案存有諸多缺失，包括配套不周，人工作業異常，電腦系統缺陷等，而以違反「法定法官原則」最為嚴重，監委請司法院督促改善，並對最高院院長進行職務監督。

楊絮雲、周盈文獲悉後，中午發表四點聲明，一、楊、周對本案秉持良知和道德勇氣，「說了該說的話，做了該做的事」，無愧於法官職位，問心無愧。他們相信，本案相關單位及人員對於本案有關作為或不作為，日後將會接受歷史檢驗。二、因尚未收到監察院完整調查報告，無法評論具體意見。三、司法院應徹底檢視，並嚴格督促最高院改進目前分案規定及作業疏失，不許再有類似事件發生。四、楊絮雲因最高院分案不公，致身體健康、名譽和工作權益受到嚴重侵害，有待司法院及最高法院採取適當作為，導正視聽，並昭公允。

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