防彈背心為什麼會防彈？幼童參觀員警，問題一堆超可愛

一家幼兒園參觀烏日警分局展開「警察初體驗」（記者蘇金鳳翻攝）

2019-11-14 14:19:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「防彈背心為什麼會防彈？」、「警察帶那麼多裝備，重量那麼重怎麼抓壞人？」或「要怎樣才能當警察」，小娃兒們紛紛提問，員警一一回答，小朋友聽了直說」好 勇取！」「要如何當警察」。

烏日區1所幼稚園日前舉行校外教學活動，參訪烏日警分局，過程中由員警擔任解說人員，詳細介紹各式警用裝備，並開放小朋友試拿防彈盾牌等裝備體驗，小朋友都很興奮，也收穫良多，都說自己長大後也要當警察，讓警察與未來的主人翁做了一次成功的警民關係，也讓小小幼童有一難忘的「警察初體驗」。

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40位小朋友與老師至烏日分局參訪，員警講解警用手銬、腳鐐、指揮棒、酒精檢知棒、無線電、防彈背心、防彈頭盔等等，並讓小朋友試拿防彈盾牌，小朋友大叫「好重啊!」。

有小朋友好奇的對員警提出「防彈背心為什麼會防彈？」、「警察帶那麼多裝備，重量那麼重怎麼抓壞人？」或「要怎樣才能當警察」種種問題。

烏日所長蕭家成還親自示範擒拿術，教導小朋友遇到危險時，該如何自保。

在參訪偵查隊偵訊室、留置室後，由偵查隊員警進行犯罪預防宣導，教導小朋友正確的預防犯罪觀念及了解何謂霸凌，並避免自己成為受害者。

此外，還安排小朋友最感興趣的參觀警用巡邏車，員警詳細解說巡邏車上各項設施功能，最後並讓小朋友試乘。雖只是原地試乘，小朋友初次坐上警用巡邏車莫不興奮不已，直呼: 「這不是救援小英雄波麗。」

小朋友在活動結束後獻上全班親自繪製的「警察我愛你」海報，表達對警察的感謝。

一家幼兒園參觀烏日警分局展開「警察初體驗」（記者蘇金鳳翻攝）

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