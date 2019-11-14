不讓賭盤影響大選 警破狠撈50億人民幣博弈公司

警方帶回以莊女為首的博弈公司成員共59人。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-14 13:30:31

〔記者徐聖倫／新北報導〕大選將近，新北市警方為避免影響明年選舉，積極查緝非法網路簽賭，新北市刑大破獲以莊姓女子為首的網路博弈公司，據了解，莊女去年底經營博弈公司至今，不法獲利高達50億人民幣，警方搜索博弈公司，並帶回莊女旗下員工共59人到案。

警方去年9月先是破獲莊女旗下兩間子公司，向上溯源發現，這兩間公司從底層技術的遊戲串接、網站排行優化、賭博網站維護、美工設計，到賭弈遊戲推廣、攬客、客服中心等，以一條龍方式包辦所有工作，建立完整的博弈產業鏈，供中國賭客博弈，上游就是莊女經營的博弈公司。

請繼續往下閱讀...

據悉，莊女的公司隱身於一般商業大樓內，警方本月6日持搜索票前往北市內湖區瑞光路查緝，除逮捕莊女等59人，另查扣電腦主機82台、螢幕187台、筆記型電腦15台、行動電話38支及新台幣約630萬元等涉案證物，瓦解該網路簽賭集團。

莊女向警方供稱，她的博弈公司主要是運彩及遊戲，專門吸收中國客，她堅稱她是「比賽」，不是「賭博」，否認涉嫌賭博。警詢後依賭博罪嫌將莊女等59人移送法辦，之後莊女獲100萬元交保。

警方在莊女的公司查扣大批念腦主機等相關證物。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法