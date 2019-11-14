為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

不讓賭盤影響大選 警破狠撈50億人民幣博弈公司

警方帶回以莊女為首的博弈公司成員共59人。（記者徐聖倫翻攝）

警方帶回以莊女為首的博弈公司成員共59人。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-14 13:30:31

〔記者徐聖倫／新北報導〕大選將近，新北市警方為避免影響明年選舉，積極查緝非法網路簽賭，新北市刑大破獲以莊姓女子為首的網路博弈公司，據了解，莊女去年底經營博弈公司至今，不法獲利高達50億人民幣，警方搜索博弈公司，並帶回莊女旗下員工共59人到案。

警方去年9月先是破獲莊女旗下兩間子公司，向上溯源發現，這兩間公司從底層技術的遊戲串接、網站排行優化、賭博網站維護、美工設計，到賭弈遊戲推廣、攬客、客服中心等，以一條龍方式包辦所有工作，建立完整的博弈產業鏈，供中國賭客博弈，上游就是莊女經營的博弈公司。

據悉，莊女的公司隱身於一般商業大樓內，警方本月6日持搜索票前往北市內湖區瑞光路查緝，除逮捕莊女等59人，另查扣電腦主機82台、螢幕187台、筆記型電腦15台、行動電話38支及新台幣約630萬元等涉案證物，瓦解該網路簽賭集團。

莊女向警方供稱，她的博弈公司主要是運彩及遊戲，專門吸收中國客，她堅稱她是「比賽」，不是「賭博」，否認涉嫌賭博。警詢後依賭博罪嫌將莊女等59人移送法辦，之後莊女獲100萬元交保。

警方在莊女的公司查扣大批念腦主機等相關證物。（記者徐聖倫翻攝）

警方在莊女的公司查扣大批念腦主機等相關證物。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獨家》總統選舉地下賭盤超吊詭！傳南部有「PK盤」？
2019-10-30 23:08

獨家》總統選舉地下賭盤超吊詭！傳南部有「PK盤」？
全國警總動員查緝選舉賭盤 掃蕩近千處查扣逾2300萬元
2019-10-29 15:33

全國警總動員查緝選舉賭盤 掃蕩近千處查扣逾2300萬元
2019央北房市黑馬 正式誕生

2019央北房市黑馬 正式誕生
網路PTT開設選舉賭盤 供網友以P幣下注被查獲
2018-11-12 14:58

網路PTT開設選舉賭盤 供網友以P幣下注被查獲
地下賭盤影響總統大選 法務部擬「網路賭博罪」殲滅
2019-09-20 23:52

地下賭盤影響總統大選 法務部擬「網路賭博罪」殲滅
粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場

粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播