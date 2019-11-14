福利社員工竟是狼！國二女學生被摸胸吸奶

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2019-11-14 13:02:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕林姓男子在新北市一間國中任職消費合作社員員工，竟對前來消費購物的國二女學生伸狼爪，詢問女學生：「我可以摸你嗎？」後，不顧對方反應，就伸手進女學生衣服內撫摸胸部，一週後甚至掀開女學生衣服吸吮胸部，新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌起訴林男。

起訴指出，去年12月，女學生到合作社買東西吃，林男見女學生獨自一人前來，加上現場無其他學生，起了歹念，揮手叫女學生走進合作社的L型櫃子，問女學生：「我可以摸你嗎？」，在對方尚未反應前，就伸手進女學生衣服內撫摸胸部，女學生嚇得向後退，林男又再次對女學生摸胸，一週後，又故技重施，這次更大膽掀開女學生衣物「吸奶奶」，直到女學生因故被安置，向家防中心社工傾吐心事，林男惡行才被揭露。

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庭訊時，林男坦承犯行；女學生則說，因害怕林男動手打她，所以當下才不敢說不要或拒絕。

家防中心對女學生做心理衡鑑，報告指出，女學生認知能力不佳，對能與她互動的人均表現出積極主動及想模仿迎合，檢方依此認定，女學生雖未積極反抗，但林男確實違反女學生意願進行猥褻，因此將他起訴。

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