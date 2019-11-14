約智能障礙女到家中看狗 一進門強壓上床性侵得逞

2019-11-14 12:51:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕患有輕度智能障礙的阿勇（化名），假借邀昔日資源班女同學小美（化名）到他母親住處看狗，等小美一進屋，即露出本性，強押小美上床，先指侵、再性侵小美得逞。基隆地院日前審結，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，判處阿勇6 年徒刑。

本案發生於去年8月間，有輕度智能障礙的阿勇與小美曾是資源班的同學，明知小美跟他一樣都有輕度智能障礙，邀小美至母親住處，看家裡養的小狗，等小美一進門後，即將她強壓在床上，先指侵再性侵得逞。

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小美遭性侵後，哭著回家找媽媽報案，經醫院驗傷與警方採集阿勇口腔檢體比對，證實小美遭阿勇性侵得逞。

判決指出，阿勇雖有輕度智能障礙，但他工於心計，先以探視所豢養的小狗為由，約出阿美，工於心計，顯示阿勇在性侵阿美時的辨識能力，未因精神障礙或心智缺陷而降低。

唯合議庭請醫院對阿勇進行精神鑑定後，鑑定報告認為，阿勇患有過動與輕度智能障礙，他的衝動控制能力介於臨界至正常範圍，自我約束控制能力難與正常人相提並論。

合議庭因此認定，阿勇所犯雖為最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，若判處最低刑度，仍嫌過重，因此酌量減輕其刑，判阿勇6年徒刑。

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