噁男高架橋下停車場拉倒騎Ubike美少女 強脫內衣露出「南半球」猥褻

北市陳姓男子前年8月凌晨以隨機跟蹤手法，在新生北路高架橋下的Ubike停車場，拉倒剛騎上Ubike的美少女服務生，對她強吻後，強脫她的內衣露出「南半球」，猥褻得逞。（示意圖）

2019-11-14 13:02:54

〔記者楊國文／台北報導〕北市陳姓男子前年8月凌晨以隨機跟蹤手法，在新生北路高架橋下的Ubike停車場，拉倒剛騎上Ubike的美少女服務生，對她強吻後，強脫她的內衣露出「南半球」，猥褻得逞，陳男進而強脫被害人的牛仔褲，卻因她穿著合身牛仔褲，加上不斷抵抗，陳男無法脫掉它而作罷，離去前還撂話「本來想給妳的」，高等法院日前依強制猥褻罪判陳1年2月徒刑，高院民事庭今再判陳應賠償40萬元確定。

陳男從事仲介業，前年8月22日凌晨3時，跟蹤剛從鋼琴酒吧打工下班的美少女，到附近的Ubike停車場。

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陳男見四下無人，看準她剛騎乘上腳踏車毫無防備之心時，一個箭步從後方強行抓住她的腰部，將她拉倒跌落地上，並迅速跨坐在身上壓制至無法動彈，並趁機強吻、猥褻得逞。

陳男接著想脫下美少女的牛仔褲，但因牛仔褲非常合身，脫不下來，加上被害人不斷反抗、踹踢，陳男只好作罷。

美少女打給同事求救，驗傷後報案。陳男被逮後否認犯行，辯稱美少女是「朋友的朋友」，才會上前拍打她的肩膀，是她自己受驚嚇而摔車倒地，和他無關。

但高院審理發現陳男說不出那位「朋友的朋友」的名字，不合常理，且美少女全身紅腫和擦傷的傷勢，和她被拉倒、抵抗陳男強脫內衣、牛仔褲告成的傷勢吻合，日前依強制猥褻罪判他1年2月徒刑。已上訴三審。

美少女不甘受辱，對陳男提出刑事附帶民事訴訟，求償100萬元。高院民庭審理認定，陳男利用深夜隨機尾隨被害人，並將她拉倒犯案，造成她身心重創至深，直到審理時仍無法彌平其驚嚇、不安情緒，判陳男應賠償40萬元確定。

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