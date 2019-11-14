跆協糾紛延燒！北檢清查3大賽事 傳訊監事趙安華作證

台北地檢署以告發人身分傳喚跆協監事趙安華到庭證述。（記者錢利忠攝）

2019-11-14 12:44:41

〔記者錢利忠／台北報導〕全國跆拳道協會監事趙安華日前質疑並告發前理事長吳兩平未依職責涉嫌挪用協會款項，向台北地檢署告發代理理事長張火爐涉嫌背信罪；除張火爐一案之外，趙安華另告發體育署長高俊雄、競技組長洪志昌，涉嫌包庇跆協於去年舉辦的3項賽事，為釐清告發疑點，台北地檢署今早首度以告發人身分傳喚趙安華到庭證述，跆協爭議不斷延燒。

據悉，今早庭訊時，檢方已勘查趙安華提供的相關事證，考量其中仍有一些包括跆拳道賽事裁判費核銷等帳目資料尚未釐清，已要求趙安華將其告發案件中的爭點，逐一補齊相關資料及證據，之後再另訂庭期。

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趙安華告發指出，高俊雄、洪志昌涉以不實查核，包庇跆協去年舉辦的「世界跆拳道22聯盟WTF 大獎賽系列3」、「世界跆拳道主席盃公開賽-亞洲區」、「世界跆拳道品勢錦標賽」等3項賽事，經他一再追究跆協浮報支出詐領台北市體育局及教育部體育署補助款案，體育署才驚覺事態嚴重，發函向跆協追繳。

據悉，趙安華庭訊指出，他自今年6月10日起，共17次向體育署舉發跆協不法詐領補助款等情事，不但均未獲體育署具體回覆，體育署竟於6月27日，趁他向派出所提出19案刑事告發時，前所未有地召喚跆協會計組蔡姓組長，趕赴體育署親送文件，他據此懷疑體育署，是否欲共謀湮滅不利證據或偽造文書。

趙安華指出，自今年5月起，他陸續查驗跆協、網協、北市體育局相關補助及結核等資料，讓他感到萬分痛心的是，跆拳道的選手還在吃蛋炒飯，政府單位卻對這些各單項運動台灣之光的傑出選手視若無睹。

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