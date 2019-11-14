高中畢業扮醫師「通血管」 冒名偵訊騙倒警察、檢察官與法官

2019-11-14 12:18:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕僅高中學歷的彰化縣男子林偉強，2013年起假冒「家庭醫學科林醫師」，為患者收費看病，時間達6年，今年1月被彰化縣衛生局與警方查獲，不料，詐術頗高的他，假冒「林明輝」應訊，更離譜的是，他竟能騙倒衛生局人員、警察、檢察官與法官，法院裁定准予羈押，彰化看守所也沒有「驗明正身」，讓他用假名入所，直到他不滿檢警查扣他的財產，用真實名字提出抗告，檢方才發覺他冒名，台中高分院依違反醫師法與偽造文書罪判刑1年5月，可上訴。

判決書指出，高中畢業的林偉強，2013年間取得一張「家庭科專科醫師證書」的影本，換貼自己照片，冒名「林醫師」，於彰化縣社頭鄉、田尾鄉與永靖鄉巡迴看診，治療項目包括「通血管」、感冒、高血壓、血液循環與心臟病，以及頭昏、頭痛與身體酸痛，每次收費100元至5000元。

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警方調查，林男至少為30多名患者看診，看病次數最多的是林姓患者，看診上百次「通血管」與治感冒，每次花費100至500元，今年（2018年）初，彰化縣衛生局會同警方搜索，查扣醫療記錄、300多種的藥物與醫療器材一批，部分藥品已過期，另有部分藥品難以辨識藥名與成分，林男還是開給患者吃。

荒謬的是，林偉強於衛生局訪談、彰化縣警察局員警偵訊時，盜用同居人的前夫「林明輝」之名應訊，查扣的證物也簽名「林明輝」，衛生人員與警方都未察覺，移送彰化地檢署偵訊，檢察官聲請羈押，法官裁定准予羈押，也都沒察覺他冒名，進入彰化看守所羈押時，看守所亦未驗明正身，他總計冒名18次，直到他不服檢警查扣他的財產，用真實名字提出抗告，檢方才察覺冒名。

彰化地院審理時，林男坦承犯行，一審認定他違反醫師法的非法執行醫療業務罪，且犯行達12年，判刑1年5月，偽造文書罪判刑7月，合併執行1年8月，不法所得720萬元沒收，林男上訴二審，沒收部分，台中高分院認為林男違法行醫時間為60個月（5年），應沒收不法所得600萬元，刑罰部分，偽造文書罪維持原判，違反醫師法部分，二審認定的時間比一審短，台中高分院撤銷原判決，改判徒刑1年2月，合併執行1年5月，可再上訴。

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