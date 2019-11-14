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五分埔成衣生意不好做 老闆竟「轉行」當起詐騙集團首腦

許姓男子返台時在機場被逮。（記者王冠仁翻攝）

許姓男子返台時在機場被逮。（記者王冠仁翻攝）

2019-11-14 11:55:36

〔記者王冠仁／台北報導〕從前經營成衣批發買賣的許姓老闆，因為近年成衣批發生意受大環境影響急速下降，許缺錢花用，竟「轉行」當起詐騙集團首腦。他將詐騙機房設在中國，以假檢警的方式行騙台灣人，短短數月得手上百萬；台北市萬華分局根據日前逮到的一名車手向上溯源，歷經4個月追查，瓦解許的詐騙集團，共逮58位犯嫌，他們全被依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，62歲許姓男子，早期在台北市五分埔商圈經營成衣批發買賣，但近年來電商崛起，生意大受影響，商圈許多同行紛紛關門，許也無維持原本的成衣生意。許竟動起歪腦筋，轉行當起詐騙集團首腦與金主，他斥資在中國設置機房，以亂槍打鳥的方式打電話向台灣人以假檢警方式行騙。

許為了躲避查緝，平時都待在中國機房，他招募幹部在台灣指揮車手，專門招募剛畢業、涉世未深的年輕人，還對「應徵者」進行「職前訓練」，要車手領款前要戴棒球帽，黑口罩；為吸引更多車手，許還規定只要介紹新人上門當車手，就可以分得傭金。

此外，許為了在中國取得贓款，透過從前經營成衣生意時認識76歲蔡姓老翁，以地下匯兌的方式幫忙將贓款匯至中國。

警方數月前逮到一名車手，根據事證向上追查，經長期布線蒐證，警方趁許日前搭機返台探視家人時，在機場逮他。警方並兵分多路再逮蔡、集團幹部、車手頭、車手共58人。

警方說，一名20歲陳姓車手第1次在台中犯案時，他假裝成檢警向一名老婦人收錢，他見到老婦人年老可憐，還拿著數十萬要交給他「保管」，他「良心不安」，當下不斷暗示老婦他是詐騙集團成員。想不到老婦人「堅持」要交付保管，他為了交差，最後仍昧著良心取款，也自此踏上不歸路直到被警方逮到。

許男詐騙集團旗下車手領款。（記者王冠仁翻攝）

許男詐騙集團旗下車手領款。（記者王冠仁翻攝）

經營地下匯兌的蔡姓老翁被逮。（記者王冠仁翻攝）

經營地下匯兌的蔡姓老翁被逮。（記者王冠仁翻攝）

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