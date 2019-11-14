軍人撿屍性侵酒女無套做2次 醒來還想要...

2019-11-14 11:34:45

〔記者張文川／台北報導〕台南市某酒店女服務生小雪（化名），2年前與日籍客人到安平區的夜店續攤到凌晨5點，她喝到爛醉、呆坐在夜店門口，竟遭1名路過的吳姓現役軍人「撿屍」帶到摩鐵乘機性侵；法院一、二審都依陸海空軍刑法「軍人乘機性交罪」，判吳男4年有期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案確定。

判決指出，2017年11月3日深夜11點許，小雪與日籍會社社長去夜店「續攤」玩樂，喝得酩酊大醉，夜店凌晨5點打烊，她仍醉得不省人事、呆坐在店門口前，日本客看她喝的爛醉，竟「放鳥」將她獨留現場，逕自離去。

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當時尚在現役的吳姓現役軍人，騎機車經過夜店門口，見小雪醉坐在地，心生歹念，停妥機車、走向小雪，夜店安管詢問他時，他回稱「我是他的朋友」，就攔計程車把小雪扶上車，載至台南市東區的汽車旅館。

到達後，吳男攙扶小雪下車、進入摩鐵開房間，扶到床上，利用她酒醉意識不清之際，兩度對女方性侵得逞；中午11點半左右，小雪醒來，赫見自己全身赤裸，且感受到下體疼痛，身旁躺著陌生男人，追問吳男才知道遭到非禮。

她連番追問吳男「做了幾次？有沒有戴套？你是誰？」，吳男回說做了2次，有戴保險套，更說還有1個保險套，想要在清醒的時候做做看，遭小巧拒絕後，他還要求她幫他「吹」。

吳男在警詢時供稱確實有做2次，但都沒戴套，第一次沒射精，第二次有，並承認小雪在房間追問他時，他怕她緊張或更生氣，才騙她說2次都有戴套。

法院歷審都認定吳男構成乘機性交罪，危害女性人身安全與社會治安，犯後未顯悔意，還辯說小雪有答應隨他去開房間，隔天和他一起離開摩鐵時也有說有笑，顯示已和他建立了情誼，狡辯趁醉性侵的事實，至今未賠償被害人，依陸海空軍刑法判刑4年定讞。

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