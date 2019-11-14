台中這個消防隊下雨漏水 終於要拆除重建了

太平消防分隊現有建物已經35年，消防局將拆除重建，目前內部已搬空，待完成發包就會拆除。（記者陳建志攝）

2019-11-14 10:56:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中市消防局太平消防分隊隊部，已經是35年的老建物，因空間不足，加上之前下雨就漏水，對於整天待在隊部的消防員來說相當不方便，在中央前瞻基礎建設經費補助3400萬下，將斥資4800多萬興建地下1層，地上3層的新建物，預計年底前完成發包，並在2021年底完工，讓消防隊員可入住新廳舍。

太平消防分隊有26名隊員，但目前2層樓的廳舍太過狹小不敷使用，且之前還出現下雨就漏水的情形，因已是35年歷史的老舊建物，市府消防局決定拆除重建。

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因目前廳舍將拆除，為了方便後續的拆除作業，並讓勤務無縫接軌，消防分隊上月底已經先搬到位於太平東平路和中山路口旁承租的臨時隊部，繼續守護轄區民眾的安全，不少民眾經過看到，還以為太平新增加消防分隊，詢問後才知道是臨時處所。

消防局秘書室主任劉忠和表示，太平分隊現有隊部已有35年歷史，已達磚造建物可拆除重建年限，因實在是太狹窄、老舊，向消防署爭取到約3400萬的前瞻基礎建設消防廳舍改建經費，加上市府配合款，將斥資4800多萬興建新廳舍。

劉忠和表示，配合新廳舍興建，一併向國有財產署購買後方土地擴大基地面積，新廳舍為地下1層、地上3層建物，使用空間比現在約增加一倍，目前已上網招標，將在年底前完成發包，預計2021年底完工，屆時就能提供消防隊員更舒適的環境。

太平消防分隊將拆除重建，目前消防隊暫時搬到東平路承租的臨時隊部。（記者陳建志攝）

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