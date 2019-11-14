巷內大火災燒8戶 鄭男輕判但後續求償才大條

2017年潭子區人和路巷內住宅火災延燒8戶。（資料照）

2019-11-14 11:02:42

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市潭子區人和路167巷55弄兩年多前發生火災，波及8戶，2戶全毀（包括鄭男一戶），所幸無人員傷亡，當時一直在爭論起火點，目視與鑑定報告出現差異，法官採台中市火災鑑定委員會的共同決議，是39號2樓雜物間鄭男住處插座電源配線短路，延燒至其他住戶，判鄭男失火罪4月徒刑，另各戶已陸續提出民事賠償。

這起火災發生在2017年9月8日上午8時10分前，火勢隨即蔓延，造成8棟房舍受損，2戶已達全燬地步，鄭男的住宅也是全毀，不過當時巷內住戶劫後餘生，一再爭議起火點是18號還是39號。

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被告鄭男及辯護人辯稱，從附近逃出民眾都說是先看到18號北側起濃煙。不過台中市火災鑑定委員會的決議卻認為，從人員目視的角度確實是18號北側起濃煙，但這個角度看不到39號，而39號就在其後，所以光目視還不準確，委員們是依據現場燒毀的程度，出席委員共同決議 ，認係39號房屋2樓雜物間為起火處。

住戶的說法無法直接證明18號北側鐵皮屋當下已經發生火災；依據消防人員搶救時所拍攝照片，可看到39號2樓及18號裡面都有火勢，現場燃燒後的狀況去研判哪一戶比較嚴重及延燒的路徑，做出研判。

法官認為此案根據鑑定報告，起火處為39號2樓雜物間，應該是電線老舊、短路造成，而雜物間是鄭男雇工增建，他是使用及管理人，應負過失責任。

此案已有受害人附帶提出民事求償，將全部移交民事法庭審理。

2017年潭子區人和路巷內住宅火災延燒8戶、半路上已可看到濃煙。（資料照）

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