中英文飯店與道路名稱全都錯 警證明台灣跟中國不一樣

警員李元凱（右）協助英國男找到飯店。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-14 11:06:25

〔記者洪定宏／高雄報導〕一名英國男子從中國到台灣旅遊，他拿的中英文飯店與道路名稱錯誤百出，導致迷路，所幸員警重新審視，才發現台灣與中國根本不一樣。

11月9日下午約2點，黃姓計程車司機載英國男，抵達高雄市左營分局博愛四路派出所求助。

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原來英國男從中國上海到高雄旅遊，雖有記載投宿飯店及道路名稱的中英文書面資料，但內容錯誤百出，導致司機搞不清楚狀況。

因為內容記載「麗來大酒店」（Grand Lai Hotel），地址為「翔公（Cheung-Kung）第一路266號」，但高雄根本沒有那家飯店及路名，司機無法以流利英語溝通，只好求助警方。

警員李元凱以英語詢問英國男，並仔細查看書面資料，赫見中英文名稱全都出了問題。

英國男要去的是成功（Cheng-Gong）一路266號的漢來大飯店（Grand Hi-Lai Hotel），但資料卻誤導為「翔公（Cheung-Kung）第一路266號」的「麗來大酒店」（Grand Lai Hotel），根本相差十萬八千里。

英國男感謝警方協助，強調他的妻子也是警察，所以感覺很親切。

中英文資料全都錯。（記者洪定宏翻攝）

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