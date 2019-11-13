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台灣檢警跨海取證 成功擒獲「台版陳同佳」

中打趁林男（白衣）走出學生套房時拘捕。（記者張瑞楨翻攝）

中打趁林男（白衣）走出學生套房時拘捕。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-13 23:33:24

〔記者吳政峰、姚岳宏／台北報導〕林姓男子上月在香港持槍搶奪2支手錶，火速逃回台灣藏匿，我方檢警從媒體上得知消息到逮到人僅花6天，並成功以加重強盜罪向台中地院聲押獲准，其中准押的關鍵，就是靠著台灣檢警跨境從港方取得的證據。

雖然被害人是香港鐘錶店，但港府態度消極，第一時間僅提供遭搶的手錶型號與林嫌生物特徵等資訊，連監視器畫面都不願提供，幸好我方檢警辦案技巧嫻熟，6天就抓到人，並透過比對贓物及他疑在中國、東南亞等國亦犯案相關證據，說服法官裁准羈押。

目前台灣官方的跨境取證分為通案、個案、機關司法互助，通案就是與他國簽訂正式的司法互助條約，交給立法院審議通過，成為具有法律效力的條約，透過這種方式跨境取得的證據，可依刑事訴訟法第159條規定，視為具有證據能力。

個案則如「關於引渡林克穎瞭解備忘錄」，台英雖未簽司法互助協定，但可就個案進行約定性的互助；機關的互法互助則最常見，刑事局及調查局等警政機關在許多國家與地區均設有窗口，之前來台殺害岳父母的伊拉克男子在母國落網，憑藉的就是台灣提供的證據。

個案與機關互助亦屬官方提供的證據，依照刑訴法第159-4條規定，屬於可信之特別情況下所製作之文書，具有證據能力。

法務部指出，只要是官方取得的跨境證據，檢察官多會在強制處分或審理庭提出當證據，法院採認的機率不小，但若是民間團體提供的資料，就要看法官如何抉擇。

刑事局則證實確與多國建立聯繫管道，並將許多潛逃海外的罪犯押返歸案，如：去年在台涉及分屍案的外籍兇嫌孫武生，犯案後潛逃菲律賓，我方透過AIT註銷兇嫌美國護照，並與菲警合作，成功將孫武生送上飛回台灣的班機；勒斃岳父母的伊拉克犯嫌朱姆厄，也是經多國合作，最後順利逮人並將小孩救回台灣。

刑事局強調，就算是從國外交換來的情資及卷證，仍須佐以台灣偵查蒐集的證據，如：自白筆錄或贓證物等，才有利檢方後續偵辦。

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