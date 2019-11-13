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「台版陳同佳」跨國搶名錶 星國媒體稱「帥哥搶匪」

「台版陳同佳」林湯駿，至少涉嫌新加坡在內的4起跨國搶錶案，被新加坡媒體稱為「帥哥搶匪」。（記者張瑞楨翻攝）

「台版陳同佳」林湯駿，至少涉嫌新加坡在內的4起跨國搶錶案，被新加坡媒體稱為「帥哥搶匪」。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-13 22:05:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市29歲男子林湯駿，從今年6月起，陸續於中國、香港等國家地區，犯下至少4起搶勞力士手錶案，其中，上月6日於香港的尖沙咀的鐘錶行，持空氣槍搶得2只價值99萬港幣（約388萬台幣）的勞力士名錶，成為香港炒作捏造台灣縱容搶犯的話題，另外，今年6月初，他涉嫌於新加坡搶兩只勞力士錶，被監視器拍下清晰臉部畫面，還在玻璃櫥窗留下指紋，因長相頗帥氣，被新加坡媒體稱為「帥哥搶匪」。

長相斯文的林湯駿，曾犯下過失致死罪與詐欺罪，可能因帥氣與斯文，被害人都原諒他，法官也因被害人願意原諒，雖各判徒刑4月與判處拘役50日，卻都宣告緩刑2年，讓他可不用入獄，也不用繳錢易科罰金。

依台灣警方調查，林男從今年6月起，陸續到東亞、東南亞、中國與香港，至少犯下4起勞力士錶搶案，他的搶劫模式頗固定，都是假裝要買勞力士錶，請店員拿出鑲著鑽石的錶，一隻手拿一只錶，隨後拔腿逃跑，直奔機場搭乘飛機回台灣，不過，他在香港略有不同，一隻手拿一只錶，迅速把錶塞入口袋，掏出空氣槍威嚇店員，趁店員畏懼之際，趕緊逃離現場，直奔機場搭飛機回台灣。

依新加坡媒體披露，今年6月初，一名20多歲華人，到新加坡遠東商業中心一家鐘錶行，他假冒是富家公子哥，用蹩腳的英語說，想要看鑲有鑽石的勞力士名錶，店家銷售小姐拿一只錶給他看時，他疑似用廣東話輕聲說「小心點」，之後又要看另一只昂貴手錶，兩隻手各拿一只手錶後，拔腿狂奔逃離，3名店員追出，他已經不見蹤跡。

新加坡媒體以此人長相斯文帥氣，稱呼他是「帥哥搶匪」，另有人認為，他可能沒有犯案經驗，沒有蒙面，還在玻璃櫥窗留下指紋，如果不是新加坡人，很有可能是馬來西亞的華人，警察抓到他應該不難，但新加坡媒體卻料想不到，此人並非新加坡人，也不是鄰近的馬來西亞華人，而是來自台灣，針對他是否涉入上述的新加坡搶案，台灣警方仍調查中。

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