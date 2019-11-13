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「意定監護契約參考範本」出爐 上網可下載

法務部法律事務司司長鍾瑞蘭介紹意定監護契約範本。（記者吳政峰攝）

法務部法律事務司司長鍾瑞蘭介紹意定監護契約範本。（記者吳政峰攝）

2019-11-13 23:04:28

〔記者吳政峰／台北報導〕民法修正增訂意定監護制度於6月21日施行，法務部考量民眾可能對相關法令規定或意定監護契約書內容應如何約定不了解，特地邀集學者、法官、律師、公證人及司法院等相關機關、團體共同擬定「意定監護契約參考範本」，今日正式公布，公民眾上網下載。

法務部指出，「意定監護契約參考範本」內容主要就意定監護之委任人與受任人之約定事項做規範，包括：委任事務之範圍、受任人執行職務應注意之事項、費用之負擔、受任人為數人之執行職務範圍、會同開具財產清冊之人、報酬、受任人處分財產是否受須經法院許可之限制等事項。

法務部特別說明，意定監護契約為私法契約，基於契約自由原則，本「意定監護契約參考範本」僅供參考使用，建議當事人在符合民法規定下，仍應依具體個案需求斟酌訂定相關條款。

法務部提醒，依民法意定監護規定，意定監護契約之訂立或變更，應由公證人作成公證書始為成立，而公證時應有本人及受任人在場，向公證人表明其合意才算數，簽完後須送法院存查。

法務部強調，「意定監護契約參考範本」除可提供民眾參考利用，亦可供公證人作成相關契約公證書參考，範本已置於法務部網站https://www.moj.gov.tw/cp-272-122819-49959-001.html，民眾可免費下載參考利用。

意定監護契約範本下載ＱＲ　ＣＯＤＥ。（記者吳政峰攝）

意定監護契約範本下載ＱＲ　ＣＯＤＥ。（記者吳政峰攝）

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