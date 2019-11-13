彰化驚傳校園濺血！大學生持西瓜刀狂砍同學全身血送醫

彰化建國科大驚傳大學生口角，竟持西瓜刀狂砍同學送醫急救。（翻攝臉書黑色豪門企業）

2019-11-13 21:00:00

首次上稿 20:43

更新時間 21:00

〔記者湯世名／彰化報導〕考試作弊被同學告密憤而起殺機？彰化市私立建國科技大學今晚驚傳大學生持西瓜刀砍傷同學的喋血案，2名就讀夜間部的3年級男同學平日素有嫌隙，今晚一言不合，其中許姓男同學竟持西瓜刀朝林姓同學猛砍，造成林男肩膀、背部等多處鮮血直流送醫急救，所幸無生命危險，行凶的許男則由警方到場逮捕依傷害罪嫌偵辦。

請繼續往下閱讀...

這起校園喋血案傳出後，網路臉書社團《黑色豪門企業》PO出許多照片，顯示建國科大林姓男同學被砍時鮮血直流，學校師生趕緊為他止血，由消防局救護人員送秀傳醫院治療，所幸無生命危險。臉書傳出這起行凶案起因疑許姓男同學考試作弊，被林姓同學向師長告密，憤而持西瓜刀砍林男，但真相如何還須由警方調查。

警方指出，這起大學生持西瓜刀砍傷同學的傷害案發生在今晚7時許，2名男同學平日就有口角衝突，素有嫌隙，今晚不知為何又起口角，許姓同學突然持預藏的西瓜刀朝林姓男同學砍下，林男閃避不及遭砍到肩膀、手部與背部頓時鮮血直流，其他同學見狀紛紛走避、驚叫，也驚動校方，彰化警分局據報立即派員趕抵現場將許男當場逮捕帶回偵訊。

警方指出，許男真正行凶的動機與目的為何還要進一步釐清，所幸林男無生命危險，許男行為已涉及刑法傷害罪嫌，是否構成殺人罪嫌還要由檢方認定。

彰化建國科大驚傳大學生口角，竟持西瓜刀狂砍同學送醫急救，地上都是鮮血。（翻攝臉書黑色豪門企業）

彰化建國科大驚傳大學生口角，竟持西瓜刀狂砍同學送醫急救。（記者湯世名翻攝）

彰化建國科大驚傳大學生口角，竟持西瓜刀狂砍同學送醫急救。（記者湯世名翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法