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首頁　>　社會

「台版陳同佳」持空氣槍強盜 面臨7年起跳刑期

台中一名30歲林姓男子上月赴港，竟持空氣槍強盜2支總價389萬元的手錶，同日逃回台灣藏匿。圖為台中司法大廈。（資料照）

台中一名30歲林姓男子上月赴港，竟持空氣槍強盜2支總價389萬元的手錶，同日逃回台灣藏匿。圖為台中司法大廈。（資料照）

2019-11-13 20:55:22

〔記者吳政峰／台北報導〕台中一名30歲林姓男子上月6日赴港，竟持空氣槍強盜2支總價389萬元的手錶，同日逃回台灣藏匿，但港方未通報我方，直到本月5日港媒爆出此事，台灣才從報紙上得知，雖然受害人是香港鐘錶商，但檢警仍全力追緝，火速於11日逮到人，另查出他疑似以相同手法在中國、東南亞犯案，12日依加重強盜罪向台中地院聲押獲准，曾任檢察官、法官的律師郭力菁表示，加重強盜罪本刑7年起跳，屬於重罪。

郭力菁解釋，「刑法」第7條規定，台灣人在域外犯下本刑3年以上的重罪，我國具有司法管轄權；法務部也指出，按「香港澳門關係條例」第43條第1項第3款規定，台灣人在香港犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，適用中華民國「刑法」規定，因此涉犯強盜罪的林男，我國具有司法管轄權。

郭力菁強調，「刑法」第328條強盜罪為本刑5年以上之罪，林男因攜帶空氣槍強盜，屬於第321條所稱的「凶器」，依法攜帶凶器強盜應加重徒刑，也就是俗稱的「加重強盜罪」，本刑7年起跳，刑期非常重。

林男另涉中國與東南亞的強盜案，郭力菁指出，我國採一罪一罰，這幾起案件彼此並不會構成加重刑期的法定事由，除非林男才服刑出獄不到5年，5年內若再犯，才有累犯加重的問題。

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