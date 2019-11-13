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首頁　>　社會

扯！工程車扯倒2根電桿 害蘆竹道路封閉

被扯倒的2根電線桿橫躺在馬路上。（記者魏瑾筠翻攝）

被扯倒的2根電線桿橫躺在馬路上。（記者魏瑾筠翻攝）

2019-11-13 16:52:42

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區南竹路三段附近，今天下午有輛工程車行經，不慎拉扯2根電線桿，導致電線桿倒塌，電線掉落佔據一車道，民眾見狀紛紛走避，所幸並未造成人員傷亡。

今天下午1點半左右，警消接獲消息，桃園市蘆竹區南竹路三段有台電電線桿倒塌，佔一個車道且電信掉落，現場無火煙，警方到場封閉道路，通知台電人員搶修，後續將由台電向肇事者追究相關責任。

被扯倒的2根電線桿橫躺在馬路上。（記者魏瑾筠翻攝）

被扯倒的2根電線桿橫躺在馬路上。（記者魏瑾筠翻攝）

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