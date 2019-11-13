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首頁　>　社會

開贓車瘋狂撞警逃逸 竊車賊落網起出毒品

蔡男駕駛贓車衝撞員警。（記者王宣晴翻攝）

蔡男駕駛贓車衝撞員警。（記者王宣晴翻攝）

2019-11-13 20:23:20

〔記者王宣晴／新北報導〕38歲的蔡姓男子加入桃園地區的竊車集團，警方上週獲報蔡男在新北市八里偷走一輛小貨車，警員胡景棠依規定受理後循線調閱監視器，一路追查到桃園龜山地區，卻在追捕過程中遭蔡男開車衝撞，胡員連開12槍喝止，但蔡男仍駕車逃逸，警方前晚將蔡男逮捕到案，起出毒品、贓車車牌等證物，訊後依殺人未遂、妨害公務、竊盜、毒品等罪嫌送辦。

據查證，本月7日上午，新北市蘆洲警分局八里分駐所警員胡景棠受理一件小貨車竊案，胡員調閱監視器後發現竊賊逃往桃園龜山方線，循線追查，發現贓車還停在龜山地區，胡員便獨自騎乘警用機車前往，發現蔡男正在變換車牌，當場上前逮補。

沒想到，蔡男竟趁機坐上另台賓士贓車加速逃逸，過程中還數度衝撞胡員，導致警用機車被撞毀，胡員則機警逃開，並未受傷，胡員見情況緊急，先對空開2槍制止，但蔡男不顧勸阻持續衝撞，胡員這才朝車頭連開10槍，但蔡男最後仍逃逸無蹤。

警方不眠不休追查5天，發現蔡男是竊車集團成員，為了躲避追緝，將逃逸時駕駛的贓車丟在桃園一處廢棄工廠，但警方仍掌握蔡男行蹤，前晚發現蔡男駕駛贓車前往桃園某商家購物，趁蔡男返回車上時將他壓制逮補。

警方在蔡男身上起獲毒品安非他命、吸食器及竊車工具，也起獲贓車車牌，訊後依竊盜、殺人未遂、妨害公務、毒品、偽造文書等罪嫌將他移送法辦。

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遭撞毀的警用機車。（資料照）

遭撞毀的警用機車。（資料照）

遭撞毀的警用機車。（資料照）

遭撞毀的警用機車。（資料照）

警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）

警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）

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