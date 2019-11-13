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「台版陳同佳」林男躲學生套房 這幾名要犯也曾這麼做

中打趁林湯駿（白衣）走出學生套房時拘捕。（記者張瑞楨翻攝）

中打趁林湯駿（白衣）走出學生套房時拘捕。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-13 17:37:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子到香港行搶鐘錶行，當天潛逃回台灣後藏身學生套房，事實上，這幾年包括涉及多起槍擊案，綽號「牛皮」的要犯王俊偉，以及犯下角頭翁奇楠槍擊命案的少年槍手廖國豪等人，還有一些毒販或做奸犯科者，逃亡期間都曾藏身學生套房。

警方發現，林男駕駛BMW跑車卻棲身於學生套房，而多年前持槍濫射、恐嚇勒索的知名槍擊要犯「牛皮」王俊偉（判處無期徒刑），也曾一度化身學生，隱藏於東海大學附近的學生套房，兩者有相似之處。

而警方當年偵辦翁奇楠槍擊命案期間也查出，先落網的接應車手林英豪，逃亡期間四處租住學生套房躲藏，因怕被警方臨檢查獲而「晝出夜伏」，還每天研究相關新聞報導與警方鬥智。

而槍手廖國豪逃亡習性如出一轍，廖在先後犯下台中市「黨主席」餐廳負責人槍擊案，以及翁奇楠槍擊命案後，警方即曾查出他在新竹及淡水等地，專門尋找大學院校附近的學生套房租住藏匿，且由人頭出面租下兩間不同樓層的套房，隨時換住掩人耳目，且往往付一、兩個月房租，住不到半個月就搬家，避免被查獲。

此外，還有一些藥頭或是詐團幕後首腦等做奸犯科者，往往也會選擇這類處所，一名資深刑警分析，學生套房的流動性高，且生活機能方便，平日藉著上網互通聲息，且只要出入低調穿著不招搖，混在學生族群中實在不易辨視，這也是造成警方查緝不易的盲點之一。

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