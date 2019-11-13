信義商圈攤販被開千張罰單欠國庫168萬 境管限制出境

台北市警方針對違規擺攤者大力取締。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-13 17:07:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕一名專在台北市信義百貨商圈「香緹廣場」擺攤賣衣服的辜姓攤商，因經常違規設攤遭警方取締開單，8年來共被開出1118張罰單，但他堅不繳款，積欠國庫168萬元，警方多次催繳但他都避不見面，行政執行署台北分署也命其到場報告財產狀況，但他均不到場，本月11日針對辜男發布境管。

據了解，這名辜姓攤商年近70，經常在市府捷運站附近的「香緹廣場」擺攤，由於來往人潮眾多，生意很好，警方多次開單，他把單收下後，假意先離開，沒多久又跑回來繼續擺攤，跟警方大捉迷藏，積欠的罰單一張也沒繳過。

請繼續往下閱讀...

台北市警局鑑於轄內攤販經常違規佔用各道路沿線人行道、騎樓等道路，影響市容及妨害行人通行，經告發後為規避舉發繳納罰鍰，還將名下所有財產轉移惡意脫產，藐視公權力。

為此，上月17日由市警局副局長呂春長率同交通警察大隊大隊長及大安、信義、松山分局等分局長，前往法務部行政執行署台北分署拜會分署長吳義聰，獲大力支持，針對攤商意圖「隱匿、脫產」等欠款違規大戶，就他們財產資料、家庭狀況、設攤地點、供貨來源及所得金流等資料積極蒐證及查訪，並命其報告財產狀況。

但信義商圈這名辜姓攤商卻完全不理會警方及行政執行署台北分署，分署本月11日依行政執行法第17條第1項第5、6款，函請內政部移民署、海洋委員會海巡署偵防分署等限制辜男出境（海），以伸張國家執法尊嚴，展現公權力。

台北市警方針對違規擺攤者大力取締。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法