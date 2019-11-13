代替神明處罰你！男子土地公廟前肇逃 3小時速被警揪出

北屯區的松竹福德廟香火鼎盛。（記者許國楨翻攝）

2019-11-13 15:32:52

〔記者許國楨／台中報導〕一輛大貨車上週行經北屯區一間香火鼎盛的土地公廟前，因任意變換車道擦撞另輛自小客後逃逸，警方獲報不到3小時就揪出肇逃的貨車司機到案「代替神明處罰你」，司機則懊悔說，「當下撞到馬上停車就好，就不會這麼麻煩了」、「會跟神明懺悔、跟對方道歉」。

台中市北屯區近年來人口增加迅速，位在松竹路與昌平路交叉一帶，一間福德廟與2顆大樹座立於圓環中，在人車鼎沸車陣顯得格外醒目，耆老口述，松竹福德廟地理位置屬「珍珠堵口」，錢進來後就出不去，且福德老爺十分靈驗，保佑民眾賺錢、闔家康順，默默守護庇佑北屯地區已長達190年。

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而57歲吳男當天駕駛裝載機車的大貨車，行經該間土地公廟前的松竹路時，因貪快隨意變換車道，與同向左側車道由22歲鍾女駕駛的自小客發生碰撞，但他未下車查看隨即離開現場，當下遭撞鍾女馬上報案，並將行車紀錄器影像提供予警方還氣憤表示「在神明面前還敢做壞事」。

第五分局交通分隊獲報，立即調閱相關路口監視器過濾後鎖定大貨車車牌以車追人，進一步在3小時內將吳男約談到案，他向警方說，當下因為急著要送訂單，承認貪快隨意變換車道，心想車子只是「輕輕碰到」，應該不會怎樣。

警方隨即出示受撞車損照片，指出該車右前車輪外殼凹痕、右照後鏡被撞毀，怎麼是輕輕的碰到；再者，在神明面前逞凶，不怕會「業力引爆」？「代替神明處罰你」；吳男表示：「我錯了，待會筆錄做完後，我會去向神明懺悔、跟對方賠不是」，還問道「罰單罰多少？可不可以不要罰？」懊悔不已。

分隊長李建興表示，吳男因行車中隨意變換車道未使用方向燈，依道路交通管理處罰條例第42條不依規定使用燈光，罰1200-3600元。另外財損類的肇事逃逸部分，依同條例第62條第1項規定，罰1000-3000元，並吊駕照1至3個月，提醒用路人勿貪快隨意變換車道，且切勿認為只是輕微擦撞而自行離去，以免受罰。

大貨車行經廟前任意變換車道擦撞另輛自小客。（記者許國楨翻攝）

肇事的大貨車。（記者許國楨翻攝）

自小客連照後鏡都被撞掉。（記者許國楨翻攝）

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