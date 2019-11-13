為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男友為替酒駕女友脫罪扯謊「熊抱騎車」被監視器拆穿

2019-11-13 14:50:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕舉頭三尺有「監視器」！

劉女酒後騎車載黃姓男友，中途換黃男騎車，被警方意外發現，黃為了替女友脫罪，辯稱他坐在後面，熊抱坐前面的女友騎車。檢察官調出監視器一看，戳破黃的謊言，依公共危險、偽證罪嫌起訴這對情侶。

起訴書指出，劉姓女子今年6月間某日凌晨近2時許酒後騎車，騎至基隆市信二路凱悅KTV，突然停車，改由坐在後座的黃姓男友騎。

這突來的換人騎車行為，被站在對面、在凱悅KTV執行勤務的石姓警員瞥見，攔下盤查，劉女坦承酒駕，受測的呼氣酒測值為每公升0.8毫克。警訊後，將劉女依違反公共危險罪嫌送辦。

未料，檢察官調查時，劉女改口機車不是騎的，她當時手雖放在機車把手上，但是坐在後座的男友騎的。

黃到庭指出，當時女友有喝酒，他不讓女友騎車，女友坐前面，他坐在後面，由他握住機車把手，女友的手放在機車面板上。

黃還稱，由於這姿勢很難騎，女友又很盧，可能他騎得太快，女友的手才在會放在把手上。

石姓警員則稱，他當時在凱悅KTV巡邏時，目睹劉女與黃交換駕駛，改由後座的黃男騎車；經調出路口監視器證實石員的說法才是事實。

檢方認定，劉女酒後騎車，違反公共危險罪嫌，黃則涉犯偽證罪嫌，將2人依法起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播