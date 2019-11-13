男友為替酒駕女友脫罪扯謊「熊抱騎車」被監視器拆穿

2019-11-13 14:50:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕舉頭三尺有「監視器」！

劉女酒後騎車載黃姓男友，中途換黃男騎車，被警方意外發現，黃為了替女友脫罪，辯稱他坐在後面，熊抱坐前面的女友騎車。檢察官調出監視器一看，戳破黃的謊言，依公共危險、偽證罪嫌起訴這對情侶。

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起訴書指出，劉姓女子今年6月間某日凌晨近2時許酒後騎車，騎至基隆市信二路凱悅KTV，突然停車，改由坐在後座的黃姓男友騎。

這突來的換人騎車行為，被站在對面、在凱悅KTV執行勤務的石姓警員瞥見，攔下盤查，劉女坦承酒駕，受測的呼氣酒測值為每公升0.8毫克。警訊後，將劉女依違反公共危險罪嫌送辦。

未料，檢察官調查時，劉女改口機車不是騎的，她當時手雖放在機車把手上，但是坐在後座的男友騎的。

黃到庭指出，當時女友有喝酒，他不讓女友騎車，女友坐前面，他坐在後面，由他握住機車把手，女友的手放在機車面板上。

黃還稱，由於這姿勢很難騎，女友又很盧，可能他騎得太快，女友的手才在會放在把手上。

石姓警員則稱，他當時在凱悅KTV巡邏時，目睹劉女與黃交換駕駛，改由後座的黃男騎車；經調出路口監視器證實石員的說法才是事實。

檢方認定，劉女酒後騎車，違反公共危險罪嫌，黃則涉犯偽證罪嫌，將2人依法起訴。

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