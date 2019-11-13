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酒駕男拒警攔檢又衝撞 勇警人車倒地負傷逮人

劉姓警員負傷將酒駕違規拒檢並騎車撞傷他的黃姓男子制伏。（記者黃建華翻攝）

劉姓警員負傷將酒駕違規拒檢並騎車撞傷他的黃姓男子制伏。（記者黃建華翻攝）

2019-11-13 13:52:48

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市交通警察大隊警員劉昭永，今日上午巡邏看到黃姓機車騎士違規左轉，趨前攔停時，黃男拒檢，並騎車衝撞警用機車，造成劉員人車倒地受傷，逃逸過程另撞傷杜姓女騎士；不過，劉員雖然負傷，仍奮勇和同仁將涉嫌酒駕違規拒檢並襲警逃逸的黃嫌，繩之以法。

高市交通警察大隊小隊長張振康、警員劉昭永，今（13）日8時5分執行巡邏勤務時，在新興區五福二路與忠孝路口發現一名黃姓男子騎乘機車未依規定兩段式左轉，隨即在後尾隨，又見這名男子在五福二路與林森路口紅燈右轉，警方驅前向黃男示意攔停，未料黃男不僅不配合停車受檢，竟加速衝撞劉員騎乘之警用機車逃逸，造成劉員人車倒地，右手、右腳多處擦傷。

劉員雖受傷，但立即攙起車輛與小隊長張振康奮勇追緝，終於在新興區五福二路與文橫二路口順利攔獲壓制黃嫌。

不過，黃嫌逃逸過程中，也意外擦撞杜姓女騎士，造成杜女左手腳擦傷。

黃嫌經逮捕後，經酒測具酒精反應，後續由新興分局依公共危險、妨害公務等罪嫌，依法偵辦移送，事後劉員及遭黃嫌擦撞之杜女，2人均自行至市立大同醫院經檢查後，初步包紮已無大礙。

警方呼籲，酒駕行為已是全民公敵，勿存僥倖，否則貪圖一時之便將造成其他用路人更嚴重的危害，得不償失，切勿以身試法，共同維護道路交通安全秩序。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃男逃逸過程還撞傷一女騎士，遭警方制伏在地後經酒測有酒精反應。（記者黃建華翻攝）

黃男逃逸過程還撞傷一女騎士，遭警方制伏在地後經酒測有酒精反應。（記者黃建華翻攝）

拒檢就騎車撞傷警員的劉男被警方逮捕上銬。（記者黃建華翻攝）

拒檢就騎車撞傷警員的劉男被警方逮捕上銬。（記者黃建華翻攝）

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