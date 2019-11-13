網路多金「花美男」迷惑多位熟女 渣男從台北戰到台中被逮了

警方在燒烤店前將邱男查緝到案。（民眾提供）

2019-11-13 12:56:42

〔記者許國楨／台中報導〕多金攏係假！台北市邱姓男子透過臉書認識女生，製造多金帥氣假象約吃飯、唱歌甚至上摩鐵時，趁對方喝醉、如廁或睡著竊取皮夾內現金及信用卡盜刷結帳，他也因此被多名女生提告吃上偽造文書官司，昨天他轉戰台中企圖故技重施時，被接獲線報警方趕往逮人，訊後解送歸案。

據了解，一名從事藝術品工作的女生向北部警方報案指出，先前經由臉書認識43歲邱男，看起來就是高知識分子的邱男投其所好聊起相關藝術品話題並不斷秀名錶，製造多金假象邀約請客裝闊吃飯，結果趁她不勝酒力喝醉時，除竊取皮夾內一萬多元現金還偷走信用卡盜刷後離開。

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她原本以為打扮體面的對方未趁人之危是正人君子，結果返家後發現皮夾內僅剩一百元，其他千元現鈔不翼而飛，且事後收到帳單才驚覺所遇非人，氣的要求對方將錢轉回來並痛罵渣男，未料對方竟還大言不慚指她涉及誣告，還囂張揚言提起毀謗告訴。

直到她報案後才發現，邱男以相同手法邀約女生吃飯、唱歌甚至上摩鐵，趁對方酒後意識不清、如廁離開座位或睡著時竊取皮夾內現金及信用卡盜刷結帳，早因涉及偽造文書罪遭通緝；而邱男為了逃避查緝逃到台中，昨天傍俛竟又以相同手法約出女生在中市南屯區一間燒烤店吃飯，企圖故技重施。

所幸第六分局西屯派出所早一步接獲線報趕往，就在燒烤店前當場逮捕邱男查緝到案，訊後並將他解送台北地檢署歸案。

警方訊後將邱男解送歸案。（民眾提供）

警方訊後將邱男解送歸案。（民眾提供）

警方訊後將邱男解送歸案。（民眾提供）

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