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首頁　>　社會

南美買古柯茶包 主婦上網換物觸法喊無辜

陳婦在網上以物易物古柯茶包。（記者徐聖倫翻攝）

陳婦在網上以物易物古柯茶包。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-13 13:15:19

〔記者徐聖倫／新北報導〕常識還是很重要的！50歲陳姓婦人去年底前往南美洲祕魯旅遊，在當地購買「古柯茶包」引用，但她渾然不知古柯葉在祕魯也許是合法並公開販售，但在台灣可是列為第1級毒品，而陳婦在網上換物遭新北市刑警大隊偵三隊查獲，陳婦遭逮後無辜稱，她完全不知道這是違法的。

據了解，陳婦完全沒有前科，並與丈夫育有有2個孩子，平時是很單純的家管，而孩子都已漸長大，生活無虞的陳婦則將旅遊當成興趣，時不時就出國旅遊。這次她與友人到祕魯，這輩子也沒聽過古柯茶包的陳婦在當地買來試喝，她覺得味道不錯在當地每天喝，而回國後還有一些茶包沒喝，她怕浪費遂上臉書社團與網友以物易物。

新北市刑大透過網路巡邏，發現陳婦交易1級毒品，遂喬裝買家購買茶包並送驗，確定為古柯鹼後通知陳婦到案說明。陳婦直說她完全不知情，因為在當地完全就是公開販售，她並不了解這是犯法。雖如此，警方仍依毒品罪嫌，將陳婦函送法辦。

新北市刑大表示，在南美洲如秘魯、哥倫比亞等國家均保有嚼食古柯葉的傳統，除能減緩高山症，也有提神、治病等功效。古柯鹼則是從古柯葉提煉的生物鹼，食用初期會產生精神激動快感，但隨之而來的是精神恍惚、抑鬱、痙戀噁心等症狀，為防止不法分子提煉古柯鹼牟利，聯合國在1961年將古柯及古柯鹼列為管制物質，我國也將古柯鹼列為第一級毒品，籲民眾切勿以身試法。

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陳婦買圖中的茶包，回國後還沒喝完就上網交易。（記者徐聖倫翻攝）

陳婦買圖中的茶包，回國後還沒喝完就上網交易。（記者徐聖倫翻攝）

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