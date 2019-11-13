新住民多達55萬人足以撼動選舉 移民署加強新住民宣導

移民署便民行動服務列車以「宅急便」到府服務的概念，為交通不便的新住民家庭提供相關服務，減少舟車勞頓之苦。（記者黃建華攝）

2019-11-13 12:27:58

〔記者黃建華／高雄報導〕全台灣新住民人口約55萬，新住民二代逐漸成年也擁有投票權，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站今（13）日啟動便民服務列車到林園區戶政事務所駐點服務，特別結合當地新住民團體進行反賄選宣導，邀新住民一起化身為「反賄達人」，共同守護民主家園。

移民署便民行動服務列車以「宅急便」到府服務的概念，為交通不便的新住民家庭提供相關服務，減少舟車勞頓之苦，並結合地方政府推展跨機關合作，延伸擴大便民服務行動之服務效能。

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因應明年總統、副總統及立法委員選舉，本次移民署便民行動服務列車特別結合林園區戶政事務所及林園「魔法屋愛鄉協會」為新住民進行反賄選宣導，說明常見賄選手法及如何領取檢舉賄選獎金，讓熱愛這片土地的新住民朋友們共同參與反賄選。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，每年取得身分證成為首投族的新住民人數逐漸增加，為避免新住民朋友因不諳法令及文化差異等因素，而不慎違反法令，移民署特別結合地方政府及新住民團體合作，加強宣導「不買票、不賣票」的反賄選觀念。如有發現賄選情事，可向高雄市第一服務站檢舉，檢舉專線07-7151660，一同為淨化臺灣選舉風氣而努力。

據內政部統計，全台灣新住民人口逾55萬人，早期來台新住民的二代已陸續擁有投票權，再加上家庭成員，這個族群的選票足以成為撼動選戰關鍵的力量。移民署因此特別加強對新住民族群的反賄選宣導。

全台灣新住民人口約55萬，新住民二代逐漸成年也擁有投票權，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站，特別結合新住民團體進行反賄選宣導，邀新住民一起化身為「反賄達人」，共同守護民主家園。（記者黃建華攝）

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