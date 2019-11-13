糾女主管上摩鐵挨告 男下屬辯：我拉肚子

2019-11-13 11:28:52

〔記者溫于德／台北報導〕余姓行員被控與已婚蘇姓女長官多次性交，遭提告；余雖辯稱會與蘇前往摩鐵是因自己想拉肚子才去。但台北地院認定余明知蘇已婚，仍多次單獨外出，且即便內急也可自行前往摩鐵，不需找蘇一同前往，因此判賠20萬元，可上訴。

丈夫主張，與蘇女結婚後育有3子，而余姓下屬明知妻子已婚，仍與妻子逐漸發展成不正當男女交往關係，自2016年1月起多次兩人單獨外出約會、互贈高價皮包示愛。

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丈夫前年1月20日驚見余男與妻子在車子上擁吻，經他質問，妻子承認與余發展不正當男女關係長達1年時間，並多次性交，後來親自寫下自白書交給丈夫。

丈夫也說，余男被他告刑事妨害家庭雖獲不起訴確定，但檢方認為余辯稱揪蘇女去摩鐵是因為要拉肚子才去，極度不合理；基於配偶權遭侵害，且余至今不曾道歉，求償100萬元精神慰撫金。

余男解釋，自己在職場上很受蘇女照顧，出於感激才致贈高仿皮件回報，蘇也才回贈，並無不當之處；至於會與蘇共同前往摩鐵是因當下自己腸胃不適急須如廁，在考量個人衛生習慣及當時適逢下班時段停車不易後，才會前往摩鐵如廁休息。

法官審理後採信丈夫主張，認定余男與蘇女自2016年1月2017年2月間有多次單獨外出約會，已妨礙丈夫婚姻生活圓滿與幸福，且若余真有如廁需求，自行投訴宿即可，不需找蘇一同前往，避免孤男寡女共處密室，若是有事情需要討論，亦可上班碰面再說。

法官認定余男與蘇女縱然未性交或同牀共眠，也已逾越一般已婚男女社交分際，足以破壞丈夫婚姻圓滿幸福，審酌雙方學經歷後，判余男應賠償丈夫20萬元。

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