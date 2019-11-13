惡狼剛出獄又伸狼爪 二審仍判10年半

示意圖。與新聞無關

2019-11-13 11:29:03

〔記者張文川／台北報導〕曾犯下多次竊盜、性侵案的55歲男子徐春華，每次出獄不久就又性侵女子，今年3月剛出獄，5月1日又闖入台北市內湖區民宅，性侵熟睡的女屋主；一審士林地院依加重強制性交罪，將他重判10年半，高等法院二審今駁回上訴，維持原判。可上訴。

判決指出，徐春華是性侵累犯，1984年因妨害性自主案入獄4年，1988年出獄；隔年又性侵女子，被判刑8年，1997年出獄；2個月後又犯下強姦罪；入獄10年，出獄後忍了4年多，又在2012年接連犯下2起侵入住宅性侵未遂案，被判刑6年，今年3月出獄。

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不料，今年5月1日深夜，徐男在北市內湖金龍路巷內，瞧見一幢公寓2樓陽台窗戶沒關，心生歹念爬入行竊，先到廚房拿菜刀，從門縫看見女屋主正在臥室睡覺，竟色膽包天闖入，持菜刀恐嚇她「不要叫，配合就不會傷害妳」，性侵得逞。

過程中被害人遭菜刀劃傷，等到徐男離開後，才敢通知朋友前來陪同報案、就醫。檢、警依DNA比對鎖定徐男。驗傷顯示徐男犯案手法粗魯，造成被害女子私處多處挫傷，肛門也有撕裂傷。

徐春華被逮後承認性侵，強調是臨時起意。一審法官審酌他今年3月剛出獄，隨即再次性侵女子，嚴重危害社會治安與婦女安全，有必要長期與社會隔離，重判10年半。

二審高等法院審理後，仍認為徐男惡性重大，今駁回他的上訴，維持10年半刑期。可上訴。

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