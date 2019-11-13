妙齡女自稱是直播主需衝人氣 輕易借得陌生男子手機買點數

桃園地檢署因吳姓女子涉嫌詐欺案件聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

2019-11-13 11:30:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕22歲妙齡的吳姓女子涉嫌自稱是直播主「需要按愛心衝人氣」，3度騙信陌生男子將手機交給她後，她就用手機門號小額付款功能購買直播平台的點數，共詐得1萬3070元，桃園地檢署今天偵結，已因吳女涉嫌詐欺案件聲請簡易判決處刑。

1月6日晚間7點多，吳女在桃園區成功路向張姓男子自稱是直播主，並以「需要有網友按愛心衝人氣」為由，借走張男的手機，檢方說，吳女開啟手機門號小額支付功能後，分3次購買直播平台的點數100點、6500點、1萬4000點進吳女的帳戶，得手約台幣7500元。

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5月3日凌晨3點多，吳女在龜山區萬壽路一處便利商店搭訕馮男，以相同手法拿走馮男的手機後，再度購買約台幣5070元的直播平台點數得手。同月30日凌晨，吳女又在龜山區中興路的便利商店搭訕吳男，第三度用相同手法，詐得500元得手。

檢方說，吳女坦承用張男、馮男、吳男的手機購買直播平台的點數進自己帳戶，也有3男手機門號小額支付的紀錄，罪證明確，已因吳女涉嫌詐欺案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

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