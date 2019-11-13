路怒症發作？男穿「特務鞋」用鞋尖踹破三輛汽車輪胎

李姓男子穿著裝有尖銳鐵片類似「特務鞋」的鞋子，踹破三輛汽車的輪胎。（記者周敏鴻翻攝）

2019-11-13 11:02:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市李姓男子騎車上路時常對其他車輛不滿，他除了會擋住車輛駕駛們的去路外，還3度用改裝為類似「特務鞋」的鞋尖鐵片，踢破對方車輛的輪胎，被桃園地檢署因妨害自由等罪嫌提起公訴。

去年5月31日下午4點多，李男（39歲）騎車行經龍潭區中興路，自認為同向女駕駛開車阻擋了他的去路，他就超車到對方車頭，將機車斜停阻擋對方的去路，警方說，後來他為了懲罰阻擋他去路的車輛，買來尖頭銳利的鐵片，用膠帶將鐵片固定在鞋底仿效「特務鞋」，外出騎車時就會穿上。

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去年7月25日下午1點多，李男再度騎車外出，行經龍潭區中興路時，他自認為許姓男子駕駛的自小客車迴轉時，未禮讓他先通行，就追上自小客車趁許男停車時，猛踹破自小客車的左後車輪。同年9月19日晚間，李男騎車行經龍潭區武漢路時，又因不滿另輛自小客貨用車擋道，再度踹破對方的左後車輪。

3月10日上午7點多，李男騎車行經龍潭區國聯街，又不滿黃姓女駕駛停在路旁的自小客貨車，第3度穿著特務鞋，踹破自小客車的左前輪胎。當天晚間黃女報案，警方追查到李男，並起出裝有鐵片的鞋子，將李男依涉嫌4起案件送辦。

檢方說，李男坦承犯案，因他罪證明確，已依他涉嫌妨害自由、毀損等罪嫌，將他提起公訴。

李姓男子穿著裝有尖銳鐵片類似「特務鞋」的鞋子，踹破三輛汽車的輪胎。（記者周敏鴻翻攝）

李姓男子穿著裝有尖銳鐵片類似「特務鞋」的鞋子，踹破三輛汽車的輪胎。（記者周敏鴻翻攝）

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