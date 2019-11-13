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驚！10歲童淪詐騙車手！ 南警對小學生開講反詐

南市六分局警方走進小學向小學生宣導反詐騙觀念，避免孩子遭吸收成為詐騙車手。（記者王俊忠翻攝）

南市六分局警方走進小學向小學生宣導反詐騙觀念，避免孩子遭吸收成為詐騙車手。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-13 11:01:18

〔記者王俊忠／台南報導〕詐騙猖獗，根據調查顯示近年來詐騙集團底層的取款車手年齡層有降低趨勢，日前有媒體報導指台中警方查獲年僅10歲的詐財車手，很多孩子抵擋不了金錢誘惑、走偏了路，事後還得面臨鉅額求償，全台各地詐騙集團以單次誘人報酬，利誘少年充當車手與人頭帳戶，台南市警六分局特別選在今年9至10月開學季安排到轄內南區7所國小對小學生進行反詐騙宣導。

六分局警方表示，有鑑於日前台中警方查獲年紀最小的10歲童淪為詐欺車手，顯見詐騙集團觸手已伸進國小學童，六分局這次選在新學期開始，前往南區7所國小進行宣導，對象擴及共151班、3441人次。

警方在小學生班級上藉由播放詐欺車手告白影片，向學童們灌輸不要為了求一時的開心或是金錢利誘，而成為詐騙集團利用的對象，有金錢困難問題，可向師長反應、尋求妥適的解決之道。全民反詐騙從小扎根，也體現市長黃偉哲施政理念，為市民營造安居樂業的宜居城市，全力防堵詐騙錢財犯罪的發生。

南市警六分局長陳建民也呼籲大眾，如接獲疑似詐騙電話，請多注意「停、看、聽」，可撥打165反詐騙專線電話查詢，大家多一份冷靜，就能少一件詐騙案！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

南市六分局警方走進小學向小學生宣導反詐騙觀念，避免孩子遭吸收成為詐騙車手。（記者王俊忠翻攝）

南市六分局警方走進小學向小學生宣導反詐騙觀念，避免孩子遭吸收成為詐騙車手。（記者王俊忠翻攝）

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